大樹董座鄭明龍：策略不變繼續展店 再併苗栗芳鄰藥局

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-15 16:28

大樹 (6469-TW) 董事長鄭明龍今 (15) 日提到最新展望指出，大樹藥局 2025 年要展店至 500 家的策略不變。同時，鄭明龍進一步指出，日前再併入苗栗小型藥局「芳鄰藥局」，大樹藥局也因此新增 3 處據點。

鄭明龍表示，近期資本市場看好台灣藥局產業低連鎖率、高本益比的優勢，紛紛搶進藥局商機。鄭明龍透露，包括電信業者、電子科技業者，以及房地產業者等都蠢蠢欲動，積極布局。不過鄭明龍強調，台灣藥局雖有低連鎖率，但卻有高密度的特性，單點服務的人數為 3000 人以下，在全球排名第二，因此要經營並非易事，未來趨勢仍需觀察。

不過在競爭愈來愈激烈的藥局產業中，鄭明龍提到，大樹藥局「繼續展店」的策略不會改變。目前大樹藥局在全台約有 300 多個據點，預計在 2025 年達到展店 500 家的目標。鄭明龍進一步提到，大樹藥局將全台畫分為 700 至 750 個商圈，若不計算東部地區，目前 300 多家平均分布在西部地區，不過雙北地區據點較少，因此未來拓展的 100 多家店將以雙北為主。

鄭明龍也表示，大樹大多仰賴自身拓點，目前全台 300 多家店中，僅有 4% 透過併購取得，且這些併購大多屬於「被動」併購。鄭明龍說明，通常是大樹前進某地區市場時，當地藥局業者主動接洽，近期併購的苗栗芳鄰藥局便是此例。

大樹寵物部分，鄭明龍則說，這方面虧損是可預期的，因此今年暫無展店目標，但會將一部分寵物品項放至大樹藥局內，作為複合型藥局。鄭明龍特別點出大樹寵物的特殊之處，鄭明龍說，大樹寵物是全球唯一標配獸醫師的寵物零售店，每一家店都有獸醫師駐點，聚焦寵物健康，希望能為大樹貼上新標籤。

至於海外布局，大樹去年與中國最大連鎖藥局通路漱玉平民合作，合資設立新公司，主要由大樹經營，漱玉平民負責採購與物流。不過目前計畫延宕，鄭明龍表示，主因為策略有所改變，但他強調會與漱玉平民一起開設概念店，最快在今年第四季就可以看到。