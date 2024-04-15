上櫃「肥貓」董監現形 台嘉碩、大宇資、穩懋、生華科為前四肥

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-15 20:21

櫃買中心今（15）日公告上櫃公司 2 年董監酬金支領資訊，有 209 家上櫃公司去年虧損仍發董事酬金，其中有 4 家公司平均每位董事酬金逾百萬元，以台嘉碩（3221-TW）為最，去年度虧損 1360 萬元，全體董事酬金卻達 1546.5 萬元，平均每位董事薪酬 171.8 萬元。

據櫃買中心統計，去年公司虧損仍發董事酬金的產業，以半導體、生技醫療業為主，平均最高的前 10 名依序為台嘉碩、大宇資（6111-TW）、穩懋（3105-TW）、生華科（6492-TW）、安國（8054-TW）、高端疫苗（6547-TW）、新鉅科（3630-TW）、晟德（4123-TW）、元創精密（3685-TW）、福華（8085-TW）。

該排名的前四名依序為台嘉碩、大宇資、穩懋、生華科等 4 家公司，平均每位董事酬金逾百萬元，分別為 171.8 萬元、130.2 萬元、103.9 萬元、103.3 萬元。