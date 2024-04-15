明揚將獲母公司明安發行新股換股9/30下櫃 換股比例1：0.54

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-15 17:49

高爾夫球製造商明揚 (8420-TW) 及母公司明安 (8938-TW) 今 (15) 日雙雙暫停交易並召開董事會決議，明安以發行新股為對價取得明揚百分之百股權，本次股份轉換的換股比例為明揚普通股每 1 股換發明安新發行普通股 0.54 股。

明安對此次對明揚的換股作業，預計增資發行普通股 14,418,845 股予明揚除明安外的持股股東，明揚預計於今年 5 月 27 日股東常會討論此案，待明揚股東會決議通過，且取得相關主管機關核准及換股作業完成後，明揚將依相關規定申請有價證券終止上櫃及申請停止公開發行，

明安與明揚雙方，目前暫訂以 9 月 30 日爲股權轉換基準日。

明安主要從事高爾夫球桿頭、球桿、整組球桿、高爾夫球、自行車碳纖維零配件等運動休閒用品，與複合材料及相關工業製品業務，其中高爾夫球相關營收主係由明揚所貢獻，明揚主要產品包含高階比賽球、四層高爾夫球、三層高爾夫球、二層高爾夫球、練習球及其他特殊規格的高爾夫球。

高爾夫小白球代工廠明揚 2023 年 9 月 22 日發生重大災害事件後，屏東廠仍處於停工狀態， 由於明揚目前並沒有產能，雖然簽約以母公司在越南代工方式爭取開出產能，但仍耗費時日，