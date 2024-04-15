〈台股盤後〉地緣恐慌情緒漲 收跌286點 2萬點之上日K首現空方缺口

台股今 (15) 日早盤在因伊、以的地緣政治衝突下，指數跳空下跌開出，盤中以航太、軍工類股表現較爲強勢，重電股先盛後衰，台積電領軍電子股下殺，金融與傳產也全面跳水，終場震盪走低，大跌 286 點，以 20449 點作收，跌幅 1.38%，日 K 線留下台股 2 萬點之上首見的空方缺口。