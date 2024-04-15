〈台股盤後〉地緣恐慌情緒漲 收跌286點 2萬點之上日K首現空方缺口
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-15 14:28
台股今 (15) 日早盤在因伊、以的地緣政治衝突下，指數跳空下跌開出，盤中以航太、軍工類股表現較爲強勢，重電股先盛後衰，台積電領軍電子股下殺，金融與傳產也全面跳水，終場震盪走低，大跌 286 點，以 20449 點作收，跌幅 1.38%，日 K 線留下台股 2 萬點之上首見的空方缺口。
資深分析師簡伯儀指出，今天盤中台積電 (2330-TW) 跌破 5 日均線，但仍出現類股輪漲格局且盤中仍見逢低承接的買盤，在戰事未解之前，仍應保守看待。
台股今天振盪加劇，分析師黃漢成說，但權重股相對跌不多，不過，觀察如創意 (3443-TW) 及世芯 - KY(3661-TW) 的走勢，又顯現台股重量級股票的明顯已經弱勢，投資人應相對衡量本身對市場風險的承受能力再介入。同時，即使台股將還有震盪走堅的表現機會，但空間已經不大。
台股集中市場大盤今日早盤開盤跳空下跌，開在 20586.53 點，最高 20623.77 點，最低 20449.77 點，終場指數以 20449.77 點作收，大跌 286.8 點或 1.38%，成交值 4783.16 億元。
台股權值股台積電 盤中走弱以 806 作收，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3221-TW)、大立光 (3008-TW) 收盤都下跌。
而高階 ABF 需求回升緩慢爆發同時，ABF 類股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 今天股價走弱，收盤全數下跌 ；唯有如雷虎 (8033-TW) 及電線及電纜股等走強。
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