美6月首降仍靠譜！華爾街最準分析師：快買進！3月CPI事實上大好

鉅亨網編譯許家華 2024-04-12 14:22

美國投資機構 Fundstrat Global Advisors 聯合創辦人兼研究總監 Tom Lee 表示，在周三公布的 3 月消費者通膨高於預期，引發股市下跌後，投資人應立即進場買入。

Lee 表示，細究該通膨報告，會發現通膨報告僅比經濟學家的預期高出一點點，這表明反通貨膨脹 (disinflation) 仍繼續進展，意味著股市下跌是值得進場的買點，就像 12 月、1 月和 2 月 CPI 報告之後那樣。

美國勞工部統計局周三公布，3 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.5%，為去年 9 月以來最高水準，超出市場預期，令市場對聯準會 (Fed) 6 月開始降息的熱情大減。

Lee 卻持相反看法，不僅 Fed 仍可能於 6 月開始降息，且這事實上是非常棒的 CPI 數據，因此今天被拋售的股票最終會被買進。

「我不認為這完全消除 6 月降息的可能性，且在 6 月降息之前，Fed 還需要消化另外 3 份 CPI 報告，如果任何一份顯示通膨回落，Fed 都可能傾向降息。」周三 CPI 報告後，市場對 Fed 6 月降息的可能性定為 20% 左右。

Lee 以下圖解釋為何周三的數據「非常棒」，該圖表突顯出 CPI 報告的更多基本組成，部分已見通膨率恢復到低於 3% 的長期趨勢。

「反通貨膨脹的力量非常強大，因為通膨率低於 3% 的成分比例最高，換言之，越來越多東西接近趨勢。」

此外，Lee 強調，3 月通膨的主要驅動因素是汽車保險價格上漲，這是在疫情期間汽車價格飆升幾年後出現的，因此「這是一個時間問題，不是結構問題，換言之，沒有其他因素導致 CPI 上升。」

沃頓商學院的金融學教授 Jeremy Siegel 周四受訪時也強調了相同觀點。「住房保險和機動車輛保險是 CPI 所有組成部分中最滯後的兩個。經證實，車險保費會在二手車和新車價格上漲後的 12 至 15 個月內上漲。」