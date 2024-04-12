馬斯克聚焦機器人計程車 特斯拉大多頭：別整那沒用的 低價Model 2才是重點！

鉅亨網編譯許家華 2024-04-12 12:19

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克詳細介紹了 8 月 8 日推出機器人計程車產品的計畫，激發投資者興趣，但長期看漲特斯拉的 Wedbush 分析師 Dan Ives 卻認為，這無法讓大眾恢復對特斯拉未來成長的信心。

「機器人計程車不是目前的答案。」Dan Ives 補充。他認為特斯拉未來成長的關鍵是推出價格低於 3 萬美元的 Model 2 車輛。

與電動車同行一樣，隨著比亞迪等中國電動車廠崛起，該領域的競爭不斷升溫，特斯拉一直戮力應對電動車充滿挑戰的需求背景。

特斯拉上周公布，第一季交付量年減 8.5%，引起華爾街眾多分析師發表負面言論，迫使該股加劇今年跌勢，今年迄今已跌近 30%。

「對馬斯克來說，這是讓特斯拉度過這段動盪時期的岔路口，否則黑暗的日子恐即將到來。」Wedbush 說。

然而，Ives 認為，低價特斯拉車某程度上將可讓特斯拉重新獲得華爾街的信心，因為低價車將推動「全球電動車領域的巨大需求」。他估計特斯拉未來幾年的成長，約莫 60% 將來自 Model 2。

《路透社》報導，馬斯克已放棄推出更便宜的電動車的計畫，但馬斯克否認 Model 2 已被摒棄的說法。如此一來，原定 2025 年底或 2026 年初上市的 Model 2，其不確定性成了市場關注焦點。

倘若真如報導所言，特斯拉摒棄 Model 2 計畫，轉將機器人計程車 (或稱自動駕駛計程車) 視為取代 Model 2 的「神奇車型」，Ives 認為這將為特斯拉帶來負面影響，也是一場冒險的賭博。