通膨擔憂揮之不去 Fed官員紛紛表達不急著降息看法

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-12 03:20

美國聯準會 (Fed) 表示不急著降息的官員人數繼續增加，因為通膨仍居高不下，不僅加劇市場擔憂也給降息預期蒙上陰影。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 周四 (10 日) 表示，要有能開始降息的信心，所需時間可能要比先前預期更長，因此今年降息幅度可能會更小。她表示，近期數據緩解對調整利率「迫在眉睫」的擔憂，不過仍預估今年晚些時候會開始降息。

柯林斯表示，第一季的消費者物價指數 (CPI) 數據高於自己的預期，但考慮到去年一系列的低數據表現，這可能不太令人意外。

對於本周兩份通膨報告，柯林斯說這緩解她對迫切需要重新評估政策立場的擔憂，她認為經濟活動放緩可能需要比之前預期更長的時間，而且還要看到通膨進一步回落至 Fed 的目標。

她還指出，就業市場有彈性以及政策是否不如預期般有限制性的問題，都是降息急迫性降低的原因，仍強調採取「耐心和有條不紊的方法」推進政策。雖然政策並未走在預期的道路上，但官員人處在有利地位，可以管理上行和下行風險。

柯林斯今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 並沒有投票權。

與此同時，今年在 FOMC 為投票委員的里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 同日發表談話表示，最新通膨數據並為強化自己認為通膨降溫的信心。

此外，紐約聯準銀行總裁、FOMC 副主席威廉斯 (John Williams) 稍早表示，儘管 Fed 在平衡通膨和就業目標方面取得「巨大進展」(tremendous progress)，但決策者的工作尚未完成，「短期內」(very near term) 沒有必要降息。