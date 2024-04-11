BoE難降息！英國商會：因應工資調升 近半英企計劃來年漲價

鉅亨網編譯許家華 2024-04-11 09:14

英國商業總會 (BCC) 的調查顯示，為因應人力的高工資，近半數英國企業計劃在來年提高價格。該調查結果強調了英國央行 (BOE) 對降息持謹慎態度的原因。

該調查顯示，46% 英國 BCC 成員預計未來 12 個月內調漲價格，僅較 1 月發布的季度調查 (47%) 略為下降。受訪企業中僅 3% 預計降價，另外 51% 受訪企業認為不會調整價格。

英國 4 月 1 日起最低工資上漲近 10%，人員成本成為企業面臨的主要壓力。

BCC 總幹事 Shevaun Haviland 表示：「近期全國生活工資的上漲對數百萬員工來說是個好消息，但這是在企業勞動成本壓力已經非常大的情況下發生的。」

BCC 研究主管 David Bharier 表示，該定價預期也反映了世界各地的衝突，以及英國計劃在本月稍晚對歐盟進口產品實施更多脫歐後檢查的成本。

英國央行表示，去年薪資成長的飆升可能只會緩慢消退，即使整體物價成長目前接近其 2% 目標。

BCC 調查顯示，56% 受訪企業預計未來 12 個月營業額將成長，與三個月前的調查持平。

BCC 表示，從投資、銷售和現金流角度衡量，商業狀況沒有整體改善。