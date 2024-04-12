機器人跟AI等新技術將搶人類飯碗？ 亞馬遜高管「兩字」回應

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-12 16:41

AI 浪潮近年狂襲，將取代職場人力的說法應運而生，但專家最新表示，機器人和其他技術搶走人類工作的說法是個「迷思」。

亞馬遜 (AMZN-US) 全球機器人、機電一體化暨永續包裝業務負責人 Stefano La Rovere 周四接受《CNBC》專訪時表示，先進的機器人、AI 跟其他技術不是在取代職位，而是在增強人們的角色，新的技術正在創造全新的工作類別。

亞馬遜表示，新技術的引進為該公司歐洲配送中心增加 5 萬多個就業機會，過去五年該中心引進 1000 多項新技術，總投資金額超過 7 億歐元（7.51 億美元）。

La Rovere 還以自己管理的亞馬遜機器人和 AI 部門為例指出，機器人和技術可幫助亞馬遜員工，像是減少任務之間的步行距離、消除重複動作或幫助員工們舉起重物。相反地，亞馬遜的員工可以學習新技能，學習新能力，獲得新能力，進而實現工作上的目標。過去幾年，技術的使用創造了 700 多個新類別的工作。

La Rover 管理的部門致力於為亞馬遜龐大的物流中心網路帶來自動化，這些中心負責包裝訂單並準備交付給客戶。

去年 10 月，亞馬遜讓名為「Digit」的人形機器人加入倉庫作業，希望能將其整合至該公司龐大的物流業務中，但此舉引發民眾擔憂未來倉庫作業將完全被機器人取代，產生大量失業人口。

Digit 由亞馬遜投資的新創公司 Agility Robotics 開發，可以移動、抓取和處裡倉庫物品，福特汽車工廠也引進該人形機器人進行測試。亞馬遜一直因其倉庫的作業危險性而備受美國監管機構注意，該公司指望透過機器人來提高員工作業安全。