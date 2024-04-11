Fed降息希望遭CPI潑冷水 周四PPI也難以回天

鉅亨網編譯許家華 2024-04-11 15:00

美國勞工統計局周四 (11 日) 將發布 3 月生產者物價指數 (PPI)，這將是牽動投資者對聯準會 (Fed) 利率預測的最新一擊，但該數據不太可能像周三公布的消費者物價指數 (CPI) 那樣對市場造成巨大影響，對於指望 Fed 提早升息的人來說，PPI 也不能挽救局面。

PPI 追蹤國內商品、服務和建築生產商的一籃子成本。FactSet 數據顯示，經濟學家平均預期 3 月 PPI 月增 0.3%，低於 2 月的 0.6% 增幅，當時係因能源價格飆升 4.4% 推高了該指數。3 月 PPI 預計年增 2.2%。

經濟學家共識預期，3 月核心 PPI (不包括食品和能源成分) 將上升 0.2%，這將低於 2 月 0.3% 的漲幅，並與前六個月的平均月增幅持平，但核心 PPI 年增率將達 2.3%，為去年 9 月以來的最高水準。

近幾個月的躉售通膨水準一直較消費者層面的通膨溫和，勞工統計局周三數據顯示，3 月整體和核心消費物價指數均上升 0.4%，年率則分別上升 3.5% 和 3.8%。

Fed 重點關注另一項通膨指標是核心個人消費支出價格指數 (PCE) ，該指數採用不同的計算方法綜合了 CPI 和 PPI 的要素以及介於兩者之間的趨勢。3 月 PCE 數據將於 4 月 26 日發布。