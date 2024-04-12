美近期通膨攀升引市場擔憂 高盛仍估未來將顯著降溫

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-12 01:00

儘管投資人因日前消費者物價指數 (CPI) 報告超預期成長，紛紛減少美國聯準會 (Fed) 於今年降息的押注，但華爾街投行高盛仍預估，居高不下的通膨將在未來幾個月有所緩解。

美國勞工部勞工統計局 (BLS) 本周三公布的數據顯示，3 月 CPI 成長 0.4%，讓 12 個月的通膨率達到 3.5%，比 2 月 3.2% 的漲幅有所加快。

該報告動搖投資人對 Fed 降息前景的信心，令金融市場回落，並促使美國公債殖利率飆升。交易員現在預估 Fed 將在 9 月首次降息，此前數月一直認為 6 月會議可能是放鬆政策的開始。

高盛認為，今年美國 CPI 將回落至 2.4%，低於目前 3.5% 的年增率水準。高盛資產配置研究主管 Christian Mueller-Glissmann 周四 (11 日) 對 CNBC 的《Street Signs Europe》節目表示：「問題在於，目前通膨的某些部分仍在繼續推高物價。」

他說：「顯然，目前油價正在上漲，這肯定比我們最初預期的要強勁一些。不過油價上漲對通膨的影響可能是有限的，因為該銀行預估石油輸出國組織 (OPEC) 最終將把閒置產能投入使用。」

Mueller-Glissmann 指出，薪資通膨正常化是高盛預期美國通膨將回落的核心原因之一。在這一點上，他承認，與歐洲相比美國在工資正常化方面存在「更多問號」，不過美國許多頻率較高的職缺指標正在下降，因此就業市場仍在降溫，薪資通膨有望緩解。

3 月 CPI 報告引發市場擔憂，似乎也重申一些 Fed 決策者近幾周的謹慎基調。亞特蘭大聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的波斯提克 (Raphael Bostic) 曾表示，預估今年只會降息 1 碼(25 個基點)，而此前他預料會降息兩次。

Mueller-Glissmann 說：「我們從去年第四季的樂觀轉變為今年年初以來的通貨再膨脹，我認為，到目前為止一切都很好。市場已經很好地應對了這種轉變，從通貨膨脹下降和大量降息，到現在通貨膨脹實際上保持黏性，再到降息被取消。」