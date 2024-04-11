Fed威廉斯：短期內沒有必要調整利率

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-11 22:38

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周四 (11 日) 表示，儘管聯準會 (Fed) 在平衡通膨和就業目標方面取得「巨大進展」(tremendous progress)，但決策者的工作尚未完成，「短期內」(very near term)沒有必要降息。

威廉斯周四在紐約聯邦住房貸款銀行 (Federal Home Loan Bank of New York) 研討會結束後向記者表示：「短期內沒有明顯必要調整貨幣政策，隨著我們收集更多數據，將能評估我們是否有信心通膨率將回到 2%。通膨要達到 Fed 的 2% 目標還有很長的路要走，貨幣政策很好，就業市場依然強勁。」

他事先準備好的講稿中說，預估通膨率將逐步回落到 2%，不過根據近期數據來看，進程會「一路顛簸」。他還指出，有跡象表明就業市場變得更加「正常」，預估失業率會在今年達到 4% 高峰，然後逐漸下降。

講稿中也提到，Fed 在讓經濟實現更好平衡以及達到 2% 通膨目標方面已經走了很長一段路，但仍未看到央行官員的雙重使命已結束。

值得注意的是，威廉斯說 Fed 在 3 月貨幣政策會議上公布的經濟預測表明，如果經濟如預期發展，從今年開始逐步鬆綁貨幣政策將是有意義的。

至於資產負債表方面，威廉斯說 FOMC 委員會放慢縮表 (量化緊縮 / QT) 並不意味著 Fed 將在短期內停止第二輪 QT 政策，Fed 允許官員監督市場狀況，以幫助確保平穩過渡，減少貨幣市場壓力的可能性。他表示，指標顯示，目前的準備金水準仍遠高於與充足相當的水準。根據 3 月貨幣政策會議紀錄，決策者普遍傾向將縮表速度放慢一半。