Fed會議紀錄：今年合適降息 考慮盡快開始放慢縮表步伐

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-11 03:01

根據周三 (10 日) 公布的 3 月 19-20 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，決策者表達對通膨降溫速度不夠快的擔憂，但仍預估今年某些時候降息是合適的，重申需看到更明確證據支持才會降息。另外官員普遍傾向放慢縮表步伐，幅度約減少一半。

根據紀錄，儘管通膨正走在一條崎嶇不平的降溫道路上，不過幾乎所有官員認為今年降息是合適的，同時開始討論放慢其量化緊縮 (QT) 計畫，但尚未做出任何決定。

儘管大多數官員認為縮表這一過程進展順利，但他們大致評估 2019 年的市場動盪後，與會者仍普遍認為，適合對進一步縮表採取謹慎態度。因此，絕大多數與會者認為，盡快開始放慢縮表速度是明智之舉。

Fed 一直在以每月 950 億美元的速度逐步減少其持有的美債和抵押擔保證券 (MBS)。Fed 主席鮑爾曾在 3 月 20 日的貨幣政策記者會上表示，正在考慮盡快放慢 QT 步伐，以幫助確保平穩過渡，減少貨幣市場減少壓力的可能性。因此，放慢縮表速度的決定並不意味著最終的縮表幅度將小於原本的幅度。

會議記錄顯示，官員們普遍傾向維持現有的 MBS 上限，但調整公債上限。華爾街正在留意銀行準備金的適當水準，以保證流動性且避免金融市場重演過去的崩潰情形。金融機構存放在 Fed 的現金總額接近 3.5 兆美元。

一些決策者表示，他們傾向以目前的速度繼續縮表，直到市場指標開始顯示出準備金接近充足水準的跡象。對於放慢縮表，全體與會者都強調溝通的重要性，關鍵是要溝通，減緩縮表的決定不會對貨幣政策立場產生影響，因為它是實施先前公布縮表計畫中的一個過渡步驟。

今年有望降息 但通膨降溫路崎嶇

至於利率方面，會議記錄強調決策者不願降息，除非看到更多證據表明通膨率已經穩穩走在邁向 2% 目標的道路上，他們認為 2% 是健康經濟的最佳位置。

儘管上月的會議上，有勉強的多數 (narrow majority) 決策者預估今年至少會降息 3 次，但最新通膨數據削弱最快在 6 月降息的可能性，而且降息幅度會更小。

19 位 Fed 官員中有 9 位在上月會議中表示，預估降息次數不會超過兩次。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 和明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，如果通膨數據表現仍令人失望，今年可能根本不降息。波斯提克是今年 FOMC 的投票委員，他預估今年只在第四季降息一次。

Fed 主席鮑爾在月初談話曾表示，有鑑於目前經濟實力和通膨進展，官員有時間讓數據來引導政策走向。