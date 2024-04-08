〈碳費上路〉你有「碳焦慮」嗎？快報名氣候署面對面企業輔導

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-08 19:49

環境部氣候變遷署為提升企業碳盤查及減碳能力，今（8）日宣布於 4 月 9 日、4 月 17 日及 4 月 24 日辦理「碳盤查及自願減量專案輔導」，透過第一手、面對面的輔導說明，教導企業如何進行碳盤查以及進行自願減量工作，讓企業不再碳焦慮，本次輔導以製造業及發電業優先。

氣候署強調，為讓各界瞭解如何依氣候法完成盤查工作及如何申請自願減量專案取得減量額度，訂於 4 月開辦 3 次專案輔導，採實體解說方式進行，分別於北（4 月 9 日）、南（4 月 17 日）、中（4 月 24 日）部辦理，每場次皆安排碳排放量盤查重點實務、產出盤查報告書實作、如何參與自願減量專案、自願減量額度取得實務等課程內容，其中針對減量額度取得實務，特別就北、南、中地域特性，分別安排設備效率提升、畜牧業沼氣回收及植樹造林等主題進行案例解析，讓各界能瞭解減碳技術細節。

環境部於 112 年 9 月 14 日修正發布相關辦法，針對特定行業別及全廠 (場) 溫室氣體排放量達每年 2.5 萬公噸二氧化碳當量之製造業，應於 4 月 30 日前，將溫室氣體排放量清冊及溫室氣體盤查報告書，登錄於事業溫室氣體排放量資訊平台。另鼓勵事業及各級政府，可依多元的溫室氣體自願減量方法規劃減量措施，提出專案計畫書及申請註冊，通過後據以執行並監測，再依監測得到的實質減量成效申請取得減量額度。