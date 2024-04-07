強震後的半導體產業，發現二檔將跟著震後受惠? 天佑臺灣，祈福平安!

鉅亨網新聞中心 2024-04-07 18:00

根據過去歷史經驗觀察，每逢強震過後影響半導體產業的後市價格變化，若承受不住成本壓力往往將伴隨著漲價潮的來臨，以日本為例，SEMI 資料顯示，日本企業在全球半導體材料市場上所占的份額達到約 52%，在製造晶片的 19 種主要材料中，日本有 14 種位居全球第一，因此觀察半導體最上游的關鍵材料就能得知未來半導體歷經大地震後可能出現的漲價狀況。

股尊勝術老蔡表示，2011 年日本發生 9.0 級地震，震央的東芝晶片工廠停產，瑞薩 8 個生產設施停工，富士通半導體及摩托羅拉日本半導體工廠因受地震影響導致半導體晶片價格上漲，日本九州熊本縣 2016 年 4 月 14 日發生 6.5 級強震，導致 SONY、瑞薩電子、三菱電機等半導體工廠關閉，引發 CMOS 感測器市場波動，手機廠商轉向三星下單搶貨，也造成價格上漲。2022 年 3 月 17 日，日本宮城縣和福島縣發生 7.4 級及規模 6 級以上地震，導致村田、SONY、瑞薩、信越等工廠停工，兩次地震均對全球半導體產業造成後市價格趨漲的影響。

台灣 403 強震過後會否也再現半導體產業的漲價潮呢? 目前就台積電震後報平安觀察，晶圓廠設備復原率已超過 70%，晶圓 18 廠等新建的晶圓廠復原率更已超過 80%，所有極紫外光（EUV）微影設備皆無受損。在客戶承諾訂單不變下，台積電將會趕工追補受地震延誤的產能，台積電強調，全年業績展望仍維持 1 月法說會上看法不變，全年營收仍預估成長 20-25%，預計 04/18 日法說可以留意台積電釋出的關鍵訊息在於是否「可能漲價的計畫」及「資本支出上調的幅度」，根據 2023 年台積電的先進節點制程（N3、N5、N7）占其晶圓總收入的 58%，其中 3 奈米占比為 6%，5 奈米占比 33%，7 奈米占比 19%，隨著 5/3 奈米因為 AI 需求搶產能而大幅拉升的預期下，比重將進一步擴增，為全年營收將有逾二成以上成長表現的關鍵所在。

股尊勝術老蔡指出，台積電曾堅持晶圓代工業不該隨需求波動調整價格。然而，隨著先進制程成本的不斷攀升，這次地震也許讓台積電在應對成本挑戰時將進行策略調整，尤其台積電今年面臨多重挑戰，包括突發的 403 大地震和台電電價上漲，這些都將給其生產成本帶來壓力。此外，隨著先進制程技術的採用，晶片生產所需的半導體製造設備變得越來越複雜，且每個新製程節點的成本都在大幅攀升。據日經亞洲評論報導分析認為，2 奈米製程相比 3 奈米，成本將進一步抬升，每片晶片的價格將上漲超過 50% 以上。

再觀察台積電 2023 年 Q4 毛利率 53.04% 及 2023 年 Q3 毛利率 54.3%，再對比 2022 年 Q4 毛利率 62.22%，如果要確保毛利率上揚，漲價也是其中的關鍵，同時也宣示先進製程的晶片需求維持強勁，而台積電需要面對這些挑戰，預期採取有效的措施來應對成本上升的問題。

2024 年開始也有不少半導體業者傳出價格調漲的消息，包括三星電子針對 CIS 產品 2023 年底已經寄出漲價通知，2024 年上半還有可能再調漲一次。模擬 IC 大廠亞德諾半導體（ADI）也傳出已經向客戶發出漲價信函，針對部分產品線啟動漲價，半導體產業今年確定的前提是 AI 需求維持強勁，在成本壓力及 AI 晶片需求帶動先進製程大搶產能的前提下，如果重現 2021 年漲價潮，先進制程中的台股誰將最受惠呢?

股尊勝術老蔡認為，台灣 403 大地震後的台積電相關的設備、耗材與供應鏈都可特別留意。

其中台積電 3 奈米先進製程材料供應商 4XXX 受惠程度最大，另外生產半導體製程中的關鍵石英產品，5XXX 轉投資公司佔據 65％的市場份額，尤其在先進製程中更是高達 8 成，領先同業，同時也獨家供應台積電日本熊本廠所需材料，並受惠於 AI 發展及全球晶圓廠擴張，如果未來漲價效應也將跟著水漲船高。

最後操作叮嚀，再好的股票，買錯位置也是會短期賠錢的，長線好股如台積電要如何賺到倍數波段獲利? 散戶為何經常賺不到大錢? 原因很簡單，賺錢賣太早，因為怕會跌，失去了股價大漲時抱單的珍貴。買、賣、抱，抱單最難，是需要克服人性的。在操作中，長線操作也可以利用技術方法「以短作長」，只要掌握好方向節奏，順逆勢操作，財富增值都是可以透過學習而成的。

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文章來源：股尊勝術 蔡宗園總講師

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