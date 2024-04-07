清明變盤？法人正向看產業基本面 台股多頭續掌主導權
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-07 11:10
台股 4 月第一周只有 3 個交易日，儘管今年來已大漲逾 13%，指數維持在 2 萬之上，但外資罕見連 4 周賣超，外界關切是否會出現「清明變盤」，投信法人認為，在 AI、半導體等強勢主題支撐下，短線上雖有面臨風格轉變、盤面資金快速輪動所帶來的波動，以及籌碼面持續消化，仍不影響市場預期降息方向與 AI 主題展望正向等投資信心。
企業 Q1 成績單放榜 台積電、AI 供應鏈續熱
台股近期持續創新高，元月中旬以來的多方架構延續，日盛投信台股投資研究團隊表示，企業 3 月、第一季營收陸續公布，AI 概念股營收表現將成盤勢關鍵，季報數字表現好且評價偏低之優質股，將有上攻的機會，此外，半導體龍頭廠 4 月 18 日召開法說會，市場預期有望受惠 AI 晶片需求強勁，引領台股供應鏈熱潮，持續釋出正面訊號，有助台股走勢。
日盛投信台股投資研究團隊指出，隨著需處理的資料愈來愈龐大，勢必要加速軟體、硬體升級才能達到運力提升、低延遲等效能。根據研調機構預估，2026 年全球 AI 半導體市場超過 860 億美元，每年都可呈現高個位數至低雙位數的成長。半導體趨勢明確，台灣科技鏈可望大受惠，由於 AI 仍是 2024~2025 年企業獲利成長關鍵，逢低可見到長線資金買盤承接，獲利成長將使股價具有保護。
台股 Q2 波動加劇、長多不變 看好 IP/ASIC 族群
展望後市，安聯投信台股團隊認為，4 月有營收、重要法說登場、財報與產望等訊息陸續揭露，短線上資金輪動勢必加快、加大盤勢波動幅度，步入 5、6 月後，可能面臨部分指數成分股因調整而加速盤面資金輪動，但長多趨勢不變，盤勢大致維持區間格局。
安聯投信台股團隊表示，隨著時序上愈往下半年靠近，有利基支撐、或明年展望正向等主題，料將在盤勢逐步回歸基本面下而逐漸獲得支撐。換言之，在第二季盤勢波動相對較大之際，只要有較大幅度的拉回，都會是伺機、分批逢低布局利基股的較佳時點。
就題材面，安聯投信台股團隊表示，IP (矽智財)/ASIC (客製化晶片) 長線趨勢利基不變。主要是受惠於 AI 快速進展下，雲端廠商為求降低成本及軟硬整合效能，紛紛投入自研晶片，台灣在整體開發成本、先進製程及如期量產方面具有供應鏈優勢，台股 IP/ASIC 族群受惠大。另一方面，先進製程、綠電相關仍具長多利基。
下半年迎 AI PC 換機潮 伺服器代工廠看俏
保德信指出，AI 所帶動的伺服器出貨量大幅擴張，其中又以微軟、谷歌、Meta 與亞馬遜包辦 6 成以上的產能，由於 AI 趨勢、雲端服務、資料中心的強勁需求支撐，台廠伺服器代工將直接受惠，有利於台股多方的主導權維持。
PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪分析，目前市場也在期待下半年的 AI PC 換機潮，2020 年至 2021 年疫情期間帶動全球電腦換機潮，根據過往電腦銷售統計，個人電腦的更換週期為 3 至 4 年，尤其又以企業需求更為顯著。
若以因應疫情居家辦公需求至今估算，市場樂觀預期今年全球電腦市場有高機率見到由企業機種更新而帶動的換機潮動能，加上微軟宣布 WIN 10 系統將在明年 10 月終止服務，這些因素都將進一步激勵搭載 AI 作業系統的個人電腦出貨大放量。
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