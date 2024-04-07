清明變盤？法人正向看產業基本面 台股多頭續掌主導權

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-07 11:10

台股 4 月第一周只有 3 個交易日，儘管今年來已大漲逾 13%，指數維持在 2 萬之上，但外資罕見連 4 周賣超，外界關切是否會出現「清明變盤」，投信法人認為，在 AI、半導體等強勢主題支撐下，短線上雖有面臨風格轉變、盤面資金快速輪動所帶來的波動，以及籌碼面持續消化，仍不影響市場預期降息方向與 AI 主題展望正向等投資信心。

企業 Q1 成績單放榜 台積電、AI 供應鏈續熱

台股近期持續創新高，元月中旬以來的多方架構延續，日盛投信台股投資研究團隊表示，企業 3 月、第一季營收陸續公布，AI 概念股營收表現將成盤勢關鍵，季報數字表現好且評價偏低之優質股，將有上攻的機會，此外，半導體龍頭廠 4 月 18 日召開法說會，市場預期有望受惠 AI 晶片需求強勁，引領台股供應鏈熱潮，持續釋出正面訊號，有助台股走勢。

日盛投信台股投資研究團隊指出，隨著需處理的資料愈來愈龐大，勢必要加速軟體、硬體升級才能達到運力提升、低延遲等效能。根據研調機構預估，2026 年全球 AI 半導體市場超過 860 億美元，每年都可呈現高個位數至低雙位數的成長。半導體趨勢明確，台灣科技鏈可望大受惠，由於 AI 仍是 2024~2025 年企業獲利成長關鍵，逢低可見到長線資金買盤承接，獲利成長將使股價具有保護。

台股 Q2 波動加劇、長多不變 看好 IP/ASIC 族群

展望後市，安聯投信台股團隊認為，4 月有營收、重要法說登場、財報與產望等訊息陸續揭露，短線上資金輪動勢必加快、加大盤勢波動幅度，步入 5、6 月後，可能面臨部分指數成分股因調整而加速盤面資金輪動，但長多趨勢不變，盤勢大致維持區間格局。

安聯投信台股團隊表示，隨著時序上愈往下半年靠近，有利基支撐、或明年展望正向等主題，料將在盤勢逐步回歸基本面下而逐漸獲得支撐。換言之，在第二季盤勢波動相對較大之際，只要有較大幅度的拉回，都會是伺機、分批逢低布局利基股的較佳時點。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，IP (矽智財)/ASIC (客製化晶片) 長線趨勢利基不變。主要是受惠於 AI 快速進展下，雲端廠商為求降低成本及軟硬整合效能，紛紛投入自研晶片，台灣在整體開發成本、先進製程及如期量產方面具有供應鏈優勢，台股 IP/ASIC 族群受惠大。另一方面，先進製程、綠電相關仍具長多利基。

下半年迎 AI PC 換機潮 伺服器代工廠看俏

保德信指出，AI 所帶動的伺服器出貨量大幅擴張，其中又以微軟、谷歌、Meta 與亞馬遜包辦 6 成以上的產能，由於 AI 趨勢、雲端服務、資料中心的強勁需求支撐，台廠伺服器代工將直接受惠，有利於台股多方的主導權維持。

PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪分析，目前市場也在期待下半年的 AI PC 換機潮，2020 年至 2021 年疫情期間帶動全球電腦換機潮，根據過往電腦銷售統計，個人電腦的更換週期為 3 至 4 年，尤其又以企業需求更為顯著。