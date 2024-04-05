〈0403強震〉金融業協力送暖 開發金、元大金各捐2000萬元 永豐金捐千萬
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-05 23:43
台灣花蓮近海發生芮氏規模 7.2 強震，造成嚴重災情。金融業協力送暖，善盡企業社會責任，致力支援受災民眾及家屬攜手度過艱難時刻。開發金 (2883-TW)、元大金 (2885-TW) 各捐款 2000 萬元，永豐金 (2890-TW) 也捐款千萬元賑災。
開發金控捐款 2000 萬元 協助 0403 地震賑災
開發金宣布，旗下凱基人壽、凱基證券及凱基銀行將共同捐款新台幣 2000 萬元，透過中華開發文教基金會及凱基社會福利慈善基金會提供各項協助。2015 年八仙樂園粉塵爆炸意外，開發金控即透過中華開發文教基金會捐助善款，支援受災學生的後續醫療復健與學費，並協助傷者就業，透過長期陪伴，展現關懷與支持。同時，開發金旗下子公司亦會啟動多項緊急關懷及紓困措施，與受災戶攜手共度難關。
凱基人壽提供因震災不幸身故或住院的保戶與非保戶受災戶「關懷慰問金」，並提供「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保單貸款優惠」、「房貸紓困」、「旅平險彈性調整」等六大緊急應變服務。
凱基銀行針對受震災影響而有繳款困難的貸款及信用卡客戶，提供包含減免、降息或緩繳等紓困措施。另針對受到震災影響的非本行客戶，只要提出受災證明，凱基銀行亦提供 180 天免息的紓困貸款。凱基證券則規劃發起同仁募款活動，號召同仁共同支持災區救援與重建。
協助災後重建 元大金控捐款 2000 萬元
元大金控宣布捐助 2000 萬元響應賑災，相關經費將透過衛福部 0403 花蓮震災捐款專戶，統籌協助醫療、人道救援與衛生安全工作。
元大金控表示，地震發生當下除維護營運正常外，災後也立即啟動緊急應變機制及關懷顧客專案，包括證券、銀行、人壽、投信、期貨等全台營運據點均正常營運。
為善盡企業社會責任，替災區重建盡一份心力，元大金控希望透過實際捐款，協助受災民眾重建家園，早日走出災後創痛，儘速恢復正常生活。
花蓮強震 永豐金捐款 1000 萬元協助民眾重建家園
花蓮近海發生強震，釀成嚴重災情，造成民眾傷亡及房屋道路毀損，永豐金控 5 日宣布，將捐款 1000 萬元，響應賑災，善盡社會責任。
永豐金控表示，受災民眾若為永豐銀行房貸戶，可以申請一年內利率調降為 1.88%、3 年內免還本金寬限期；若為信貸戶，可以申請暫免償還本金；若為信用卡戶，可以申請當期帳單除法定應繳金額外，其餘帳款不計收循環利息。希望能幫助受災民眾早日重建家園、恢復正常生活。
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