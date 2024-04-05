〈0403強震〉金融業協力送暖 開發金、元大金各捐2000萬元 永豐金捐千萬

開發金控捐款 2000 萬元 協助 0403 地震賑災

開發金宣布，旗下凱基人壽、凱基證券及凱基銀行將共同捐款新台幣 2000 萬元，透過中華開發文教基金會及凱基社會福利慈善基金會提供各項協助。2015 年八仙樂園粉塵爆炸意外，開發金控即透過中華開發文教基金會捐助善款，支援受災學生的後續醫療復健與學費，並協助傷者就業，透過長期陪伴，展現關懷與支持。同時，開發金旗下子公司亦會啟動多項緊急關懷及紓困措施，與受災戶攜手共度難關。

凱基人壽提供因震災不幸身故或住院的保戶與非保戶受災戶「關懷慰問金」，並提供「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保單貸款優惠」、「房貸紓困」、「旅平險彈性調整」等六大緊急應變服務。

凱基銀行針對受震災影響而有繳款困難的貸款及信用卡客戶，提供包含減免、降息或緩繳等紓困措施。另針對受到震災影響的非本行客戶，只要提出受災證明，凱基銀行亦提供 180 天免息的紓困貸款。凱基證券則規劃發起同仁募款活動，號召同仁共同支持災區救援與重建。