〈0403強震〉兆豐保險啟動快速理賠 優先理賠受災保戶臨時住宿費

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-05 23:03

花蓮日前發生芮氏規模 7.2 的強震，造成多處建築物及民宅坍塌。兆豐金控 (2886-TW) 旗下兆豐保險表示，目前掌握新北市新店區有 3 戶受災戶投保住宅地震基本保險，已在第一時間聯繫保戶，今 (5) 日由總經理翁英豪率隊，前往災區探視關心保戶現況，並提供 20 萬元的臨時住宿費，補償保戶在災後重建期間所需的住宿費用。

與此同時，兆豐保險亦就投保本公司人身保險且因該次強震而受傷或身故之保戶，主動協助保戶及其家屬啟動快速理賠作業；目前已有 1 名微型保險之保戶因遭落石擊中身故，已於第一時間啟動關懷機制，並將以最快速度完成理賠，協助家屬度過難關。

兆豐保險在花蓮強震發生後，第一時間於災區成立理賠中心提供理賠諮詢與作業等相關服務外，亦啟動關懷機制主動與保戶聯繫了解其需求，承保住宅若因地震致使全倒或半倒不堪使用，可先獲得 20 萬元臨時住宿費用。

兆豐保險提醒，台灣位於環太平洋地震帶上，地震發生頻率較高，建議可投保住宅地震基本保險及擴大地震險，被保險住宅建築物因地震或地震引起之火災、爆炸、山崩、海嘯等危險事故引發承保損失，保險公司除按保險金額給付外，每一住宅建築物也將支付 20 萬元的臨時住宿費予被保險人。