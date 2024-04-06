〈熱門股〉一詮均熱片打入CoWoS供應鏈 周漲18%股價寫新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-06 09:20

AI 伺服器熱潮不減，推升散熱需求，市場聚焦 CoWoS 先進封裝以及水冷、液冷散熱技術，LED 導線架廠一詮 (2486-TW) 無懼 LED 市況不佳，傳出旗下高階均熱片成功打入 CoWoS 供應鏈，激勵本周大漲 18.17%，股價最高來到 77.8 元寫下歷史新高。

一詮本周股價漲勢凌厲，在外資力挺之下，周一 (1 日) 與周二 (2 日) 連 2 日亮燈漲停，股價最高來到 77.8 元，創下歷史新高，本周漲幅達 18.17%。不過觀察三大法人近日籌碼動向，外資在連 3 天敲進 1.5 萬張後，周三 (3 日) 轉為賣方，賣超 1 萬張。

AI 伺服器需求暢旺，進一步帶動散熱需求，加上 CoWoS 產能短缺問題逐步緩解，即便目前 LED 市況不明，但一詮投入的半導體均熱片開花結果，其中高階均熱片更切入 CoWoS 供應鏈。法人也看好，一詮在 AI 散熱的加持下，推升整體營運。

一詮在去年就攜手工研院發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，以滿足高效能運算 (HPC) 所需的散熱需求需求。傳統的散熱元件僅能提供 200W 的散熱能力，而「相變化水冷散熱技術」則可直接貼附在 HPC 晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，就可以達到快速傳熱及大量移除熱量效果，目前更成功打進美國 HPC 晶片大廠供應鏈。