克服美國大選年波動 投資組合納入另類資產更加分！

鉅亨研報 2024-04-08 16:11

【摩根投信行銷文宣】

近 40 年來美國總統大選股市下跌僅有兩次

其實每到大選年，投資人都會不自覺地關心總統大選的結果，是否會對當地股市帶來影響，美國市場自然也不例外。不過摩根資產管理表示，根據近 40 年、也就是最近 11 次美國總統大選的統計分析 (下圖一)，可發現美股僅有在 2000 年與 2008 年這兩個大選年出現下跌，其餘大選年的表現反而都是上漲，簡單來說，歷史數據告訴我們，美國大選年股市的表現通常是「漲多跌少」。

此外，觀察美股在這兩次的下跌，可發現股市表現與總統大選的結果並無關聯，因為 2000 年當選的總統是共和黨的小布希，2008 年當選的總統則是民主黨的歐巴馬，這兩人不但分屬不同的政黨，而且也有截然不同的意識形態，偏好的經濟發展模式亦大不相同，但美股並不會因此就對這兩人有差別對待，可見政治對美股的影響極低。真正造成這兩次美股下跌的元兇，反而是 2000 年的網路泡沫與 2008 年的雷曼風暴，因此相較於政治，整體美國經濟走勢的變化才是影響美股的關鍵。（延伸閱讀：美國 2024 年能避免經濟衰退嗎？）

不可忽視美國選舉期間的股市波動

儘管政治變化對美股的走勢沒有絕對影響，但在大選年期間，候選人在當選後的政策取向，往往也會給投資人帶來捕風捉影的預期，並造成市場因消息面而出現震盪。摩根資產管理表示，同樣觀察過去 40 年美國大選股市的經驗可發現，美股的波動度在大選年的確出現攀升，即便扣除 2000 年的網路泡沫與 2008 年的雷曼風暴，美股最大的下跌幅度仍有 34%(2020 年)，平均跌幅則是 12.77%，可見即使美股在大選年的表現雖然漲多跌少，但期間的震盪波動亦值得留意。

善用另類資產有機會增加回報，降低美國大選年的股市波動

相較於股票與債券，另類資產對投資人來說或許比較陌生，但在實務上，另類資產卻經常被專業的投資團隊拿來作為降波動與顧收益的工具。透過下圖二的數據中即可證明，倘若積極型的投資組合，從原本股票 7 成與債券 3 成的的配置比例，若能額外加入 3 成的另類資產，將投資組合調整為股票 5 成、債券 2 成與另類資產 3 成資產配置比例，不但可微幅提高投資組合的報酬率，波動率更會只有原本的 2/3。

若換成一個較保守的投資組合，情況還是一樣。假如這個投資組合原本的股票 4 成與債券 6 的配置，若額外加入 30% 的另類資產，把這個投資組合調整為股票 3 成、債券 4 成與另類資產 3 成的資產比例，不但可以獲得更低的波動度，報酬率甚至還可能比原本的組合更好。由此可見，若要同時追求較佳的績效與較低的波動，在股債資產中額外納入另類資產，其整體的綜效通常也會優於傳統的股債平衡資產。

圖二：加入另類資產 有機會提升回報並降低波動

年化波幅及報酬，1990 年第一季至 2023 年第二季

透過共同基金納入另類資產