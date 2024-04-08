克服美國大選年波動 投資組合納入另類資產更加分！
鉅亨研報 2024-04-08 16:11
【摩根投信行銷文宣】
在投資領域，市場最怕的就是不可預測的風險，尤其美國總統大選的時間點距離現在已經愈來愈近，這種擔憂預期也會變得更加具體。也就是說，從民主、共和兩黨在三月底推出總統候選人，直到 11 月選出新任總統這八個月期間，全球投資人都將承受美國政治對金融市場所帶來的影響。(延伸閱讀: 2024 年全球各地舉行的選舉可能造成哪些衝擊？)
近 40 年來美國總統大選股市下跌僅有兩次
其實每到大選年，投資人都會不自覺地關心總統大選的結果，是否會對當地股市帶來影響，美國市場自然也不例外。不過摩根資產管理表示，根據近 40 年、也就是最近 11 次美國總統大選的統計分析 (下圖一)，可發現美股僅有在 2000 年與 2008 年這兩個大選年出現下跌，其餘大選年的表現反而都是上漲，簡單來說，歷史數據告訴我們，美國大選年股市的表現通常是「漲多跌少」。
圖一：歷屆美國總統大選年 S&P500 指數表現
此外，觀察美股在這兩次的下跌，可發現股市表現與總統大選的結果並無關聯，因為 2000 年當選的總統是共和黨的小布希，2008 年當選的總統則是民主黨的歐巴馬，這兩人不但分屬不同的政黨，而且也有截然不同的意識形態，偏好的經濟發展模式亦大不相同，但美股並不會因此就對這兩人有差別對待，可見政治對美股的影響極低。真正造成這兩次美股下跌的元兇，反而是 2000 年的網路泡沫與 2008 年的雷曼風暴，因此相較於政治，整體美國經濟走勢的變化才是影響美股的關鍵。（延伸閱讀：美國 2024 年能避免經濟衰退嗎？）
不可忽視美國選舉期間的股市波動
儘管政治變化對美股的走勢沒有絕對影響，但在大選年期間，候選人在當選後的政策取向，往往也會給投資人帶來捕風捉影的預期，並造成市場因消息面而出現震盪。摩根資產管理表示，同樣觀察過去 40 年美國大選股市的經驗可發現，美股的波動度在大選年的確出現攀升，即便扣除 2000 年的網路泡沫與 2008 年的雷曼風暴，美股最大的下跌幅度仍有 34%(2020 年)，平均跌幅則是 12.77%，可見即使美股在大選年的表現雖然漲多跌少，但期間的震盪波動亦值得留意。
面對這個波動不小的情況，摩根資產管理建議在美國大選年到來的今年，投資人仍要把「抗波動」視為投資的必修課。畢竟投資人隨時都有流動性資金需求，我們不可能把自己明確的財務需求，押寶在不明確的市場波動裡；所以除了傳統的股債資產平衡之外，投資人若要在大選年同時達到降波動與資產增值的需求，可考慮在投資組合中納入另類資產（Alternatives）。（延伸閱讀：投資人在 2024 年如何管理波動？）
善用另類資產有機會增加回報，降低美國大選年的股市波動
相較於股票與債券，另類資產對投資人來說或許比較陌生，但在實務上，另類資產卻經常被專業的投資團隊拿來作為降波動與顧收益的工具。透過下圖二的數據中即可證明，倘若積極型的投資組合，從原本股票 7 成與債券 3 成的的配置比例，若能額外加入 3 成的另類資產，將投資組合調整為股票 5 成、債券 2 成與另類資產 3 成資產配置比例，不但可微幅提高投資組合的報酬率，波動率更會只有原本的 2/3。
若換成一個較保守的投資組合，情況還是一樣。假如這個投資組合原本的股票 4 成與債券 6 的配置，若額外加入 30% 的另類資產，把這個投資組合調整為股票 3 成、債券 4 成與另類資產 3 成的資產比例，不但可以獲得更低的波動度，報酬率甚至還可能比原本的組合更好。由此可見，若要同時追求較佳的績效與較低的波動，在股債資產中額外納入另類資產，其整體的綜效通常也會優於傳統的股債平衡資產。
圖二：加入另類資產 有機會提升回報並降低波動
年化波幅及報酬，1990 年第一季至 2023 年第二季
透過共同基金納入另類資產
儘管數據已經證明，納入另類資產的多重資產組合，其投資綜效多優於傳統的股債投資組合，但對投資人來說，另類資產的投資門檻通常較高，而且投資管道也相對較少，資訊來源更是不容易取得，所以，若能透過共同基金去布局另類資產，反而是相對簡單且省力的方式，畢竟關於另類資產，專業投資團隊的在資訊取得與分析工具上的優勢，還是會比個別投資人要來得大。
摩根資產管理建議，有鑑於大選年期間市場的波動通常較大，因而在大選年投資，投資組合抗波動的能力更形關鍵。由於另類資產是一種可以有效對抗波動並增加投資回報的資產，而且在全球範圍內，美國另類資產的規模也最大，所以投資人不妨透過布局多重資產基金的方式去參與美國市場，渡過大選年給市場波動帶來的衝擊。(延伸閱讀: 摩根美國投資推薦方案)
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