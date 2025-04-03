美上周續領失業金人數升至2021年來新高 就業市場穩定性面臨考驗

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-03 23:00

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美國勞工部 (DOL) 周四 (3 日) 公布最新數據顯示，上周續領失業金人數達到 190 萬人，創下自 2021 年 11 月以來的最高紀錄，顯示失業者重新進入勞動市場的困難加劇。這一數字超出分析師預期的 187 萬人，並反映出美國勞動市場的持續壓力。

上周續領失業金人數創 2021 年以來新高。(圖：ZeroHedge)

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不過，上周初領失業金人數略降至 21.9 萬人，低於市場預期的 22.5 萬人。儘管新的申請人數有所減少，但續領人數增加表明，長期失業者重新找到工作的難度加大。這與聯準會 (Fed) 主席鮑爾上月對勞動市場的描述相符，他指出當前市場處於「低裁員、低招聘」的狀態。

上周初領失業金人數下滑。(圖：ZeroHedge)

截至 3 月 29 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.9 萬人，低於市場預期的 22.5 萬人，較修正後前值 22.5 萬人減少 6 千人，4 周移動平均值報 22.3 萬人。

截至 3 月 22 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 190.3 萬人，高於市場預期的 186 萬人，較修正後前值 184.7 萬人增加 5.6 萬人，4 周移動平均值報 187.05 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

根據報告，過去四周出領失業金人數移動平均值降至 22.3 萬人，顯示失業救濟金申請人數的波動有所平緩。值得注意的是，曾在 2 月激增的美國聯邦政府員工失業申請人數已回落至 2024 年底的準平，這些申請數字將在稍晚更新。

與此同時，來自人力資源公司 Challenger, Gray & Christmas 的報告顯示，川普政府在縮減美國政府規模方面的努力導致過去兩個月計劃裁減超過 28 萬名聯邦政府工作人員和承包商，這些裁員涉及 27 個政府機構。然而，這些裁員計畫是否會最終轉化為實際失業，仍不明朗。

美國勞動市場穩定性仍受貿易政策影響

儘管續領失業金人數上升，美國勞動市場的基本穩定性仍保持，尤其是在初領失業金人數方面。上周的數據顯示，勞動市場尚未出現大規模衰退的跡象。

儘管如此，經濟學家對於川普自重新上任以來的高關稅政策表示擔憂，認為這可能對美國的勞動市場造成壓力。川普宣布將對所有進口商品徵收至少 10% 的基準關稅，並對美國一些最大貿易夥伴的產品加徵額外關稅。這一政策預計將對商業和消費者信心造成打擊，從而影響企業投資、消費和勞動需求。

儘管目前裁員數字依然保持低位，但川普政府實施的深度減支計畫，特別是大規模裁減聯邦政府工作人員，也可能對勞動市場帶來下行風險。儘管這些大規模裁員計畫尚未在失業金申請報告中顯現，但 Challenger 公司指出，過去兩個月內已追蹤到 280,253 名聯邦政府員工和承包商的計畫裁員。