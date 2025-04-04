面對貿易戰與不確定性 Fed二把手：無需急於改變利率政策

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-04 02:30

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美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森(Philip Jefferson) 周四 (3 日) 表示，儘管美國經濟面臨貿易、移民及監管政策變動帶來的不確定性，Fed 的利率政策仍然能夠有效應對當前的風險。他強調，儘管勞動市場可能在今年出現「輕微放緩」，且不確定性可能拖慢經濟活動，但目前不需要急於調整利率，應該等更多數據來觀察川普政府政策對經濟的影響。

在亞特蘭大聯準銀行的演講中，傑佛森強調目前的政策立場「已經為應對我們所面對的風險和不確定性做好了充分準備」。他表示，不會急於調整政策利率，尤其是在目前美國就業市場「穩定」的情況下。他指出，儘管川普政府的貿易政策可能會引起進口商品價格上漲，並加劇通膨壓力，但目前美國經濟依然健康。

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傑佛森指出，近期的貿易政策變化讓消費者和企業的信心有所下降，並促使商品價格上漲，這是 Fed 無法達到 2% 通膨目標的一個原因。儘管如此，當前的政策利率仍能夠應對這些挑戰，並強調在未來幾個月內，Fed 將密切留意就業市場及價格變動的情況。

高度不確定性與貿易政策的變化

傑佛森並未直接評論川普政府宣布的貿易關稅，但他表示，目前美國在貿易、移民、財政和監管政策方面正在進行重大調整，這些變化對經濟的影響將需要時間來評估。他指出，貿易政策的調整，尤其是預期中的變化，可能會加劇商品價格的上漲，並進一步推動通膨壓力。

Fed 最近決定將基準利率保持在 4.25%-4.50% 的區間，傑佛森表示他支持這一決定，因為目前的經濟顯示出放緩的跡象，而通膨則基本維持在現有水準。

傑佛森指出，若就業市場繼續保持強勁，並且通膨無法實現持續下降，則 Fed 可能會維持當前的政策利率；如果勞動市場意外疲軟，或者通膨降溫速度超預期，則政策將可能進一步鬆綁。

對未來政策的預期

目前，Fed 官員普遍認為，儘管美國的經濟基礎仍然穩固，但由於川普政府的貿易政策變化頻繁，這加劇對經濟衰退的擔憂，並且推高未來通膨的預期。市場預料，Fed 可能會在今年底之前進行至少降息三次，並且對於 6 月的下一次會議，市場估有超過 90% 的機會降息。