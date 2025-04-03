〈美股早盤〉川普關稅政策引發經濟衰退擔憂 道指崩逾1千點

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-03 21:45

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美股主要指數周四 (3 日) 開盤重挫，其中道瓊工業指數跌逾 1 千點、那指跌逾 800 點，而標普 500 指數也重挫逾 3%，料將創下兩年來最大跌幅，原因是美國總統川普對主要貿易夥伴徵收全面關稅，不僅引發全面貿易戰的擔憂，也加劇全球經濟衰退風險。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 1,100 點或近 2.7%，那斯達克綜合指數跌逾 800 點或近 4.7%，標普 500 指數跌逾 3%，費城半導體指數跌近 5.7%。

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美股開盤前主要指數期貨大幅下跌，其中標普 500 指數期貨大跌 3.3%，美元則走向兩年來最大的跌幅，因為川普試圖重塑全球貿易秩序的計畫威脅到經濟成長。

歐洲市場同樣面臨重挫，消費品公司如愛迪達和 Puma 股價跌幅接近 10%，斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 下跌 2.1%。亞洲股市也重挫，東京日經指數跌幅接近 3%。大宗商品也承受壓力，布蘭特原油期貨價格下跌超過 6%。

St James’s Place 投資長 Justin Onuekwusi 表示：「我認為股市尚未完全反映最壞的關稅情景。這裡有很大的風險，市場可能會開始積極地反映當前的關稅水準以及可能的重大報復。」

這些關稅公告是川普上任兩個月後的措施，可能會加劇華爾街近期的疲弱趨勢，股市策略師已經開始調低預測。交易員正為可能陷入漫長貿易談判做準備，而此時的經濟背景也顯示出成長放緩的跡象。

根據德意志銀行的預測，這些關稅可能會使美國今年的經濟成長減少最多 1.5%，並讓消費者通膨上升類似幅度。最近，幾位聯準會 (Fed) 官員警告關稅可能對經濟造成影響，市場目前預期 Fed 將在今年內降息三次，每次降息 1 碼(25 個基點)，首次降息可能在 7 月。

這些擔憂以及股市進一步資金外流的可能性對美元構成壓力，美元當日跌幅達 1.7%，今年迄今已經下跌超過 4%。

德意志銀行策略師 George Saravelos 寫道在報告中：「有鑑於市場波動的劇烈性，我們越來越擔心美元可能面臨更廣泛的信心危機。」他指出，美國經濟前景的信心正在被削弱。

美國公債市場同樣反映經濟成長的擔憂，10 年期公債殖利率下跌 4 個基點，逼近心理關鍵的 4% 水準。這一變動波及全球債市，德國和英國的 10 年期公債殖利率分別下跌約 6 個基點，而日本和澳洲的借貸成本下滑超過 10 個基點。

最新的經濟數據顯示，美國上周初領失業金人數為 219,000 人，略低於預期的 225,000 人。這一數字為即將於周五 (4 日) 公布的 3 月非農就業報告鋪路，市場預期該報告將顯示新增就業人數較上月有所減少。

截至台北時間周四（3 日）21 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 3.11%，至每股 370.12 美元

微軟近期宣布撤回全球範圍內的多個數據中心建設計畫，這顯示出該公司對於打造支撐人工智慧 (AI) 和雲端服務的伺服器基地持更加謹慎態度。根據知情人士透露，微軟已經暫停或延後包括印尼、英國、澳洲、美國伊利諾伊州、北達科他州和威斯康辛州等地的資料中心計畫。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.84%，至每股 274.74 美元

根據德國聯邦交通管理局 (KBA) 周四公布數據，特斯拉在 2025 年 3 月的銷售量大幅下滑 42.5%。儘管整體電動車銷售呈上升趨勢，但特斯拉的表現仍顯示出強烈的衰退跡象。此外，特斯拉在 2025 年第一季的銷量也大幅下滑 62.2%，僅售出 4,935 輛車，與去年同期相比的降幅令人震驚。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 3.24%，至每股 151.94 美元

根據美媒 Semafor，隨著競爭從開發先進模型轉向完善人工智慧產品，Google 正在對其人工智慧 (AI) 部門進行領導層變動。當中領導 GoogleAI 聊天機器人開發的 Sissie Hsiao 已辭職，Google 實驗室負責人、負責推出 NotebookLM 的 Josh Woodward 將接任，同時繼續擔任目前的職位。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 Challenger 裁員人數報 27.5 萬，前值 17.2 萬

美國上周初領失業金人數報 21.9 萬，預期 22.5 萬，前值 22.5 萬

美國上周續領失業金人數報 190.3 萬，預期 186 萬，前值 184.7 萬

美國 3 月服務業 PMI 終值預期 54.3，前值 51.0

美國 3 月綜合 PMI 終值預期 53.5，前值 51.6

美國 3 月 ISM 非製造業指數預期 53.0，前值 53.5

華爾街分析：

惠譽評等專家本周三發出重磅警告：若川普政府推行的新全球徵稅政策落地，美國進口商品關稅稅率將從目前的 2.5% 飆升至 22%，漲幅高達 8 倍。這項堪稱「關稅核彈」的政策已引發全球經濟衰退預警。