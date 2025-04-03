〈美股早盤〉川普關稅政策引發經濟衰退擔憂 道指崩逾1千點
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-03 21:45
美股主要指數周四 (3 日) 開盤重挫，其中道瓊工業指數跌逾 1 千點、那指跌逾 800 點，而標普 500 指數也重挫逾 3%，料將創下兩年來最大跌幅，原因是美國總統川普對主要貿易夥伴徵收全面關稅，不僅引發全面貿易戰的擔憂，也加劇全球經濟衰退風險。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 1,100 點或近 2.7%，那斯達克綜合指數跌逾 800 點或近 4.7%，標普 500 指數跌逾 3%，費城半導體指數跌近 5.7%。
美股開盤前主要指數期貨大幅下跌，其中標普 500 指數期貨大跌 3.3%，美元則走向兩年來最大的跌幅，因為川普試圖重塑全球貿易秩序的計畫威脅到經濟成長。
與全球貿易相關的股票在盤前交易中首當其衝，包括 Nike(NKE-US)、Lululemon(LULU-US)和德克斯 (DECK-US) 等服裝鞋類公司，股價一度跌幅達 12%。蘋果 (AAPL-US) 下跌 7.5%，許多大型美國科技公司如亞馬遜 (AMZN-US)、輝達(NVDA-US) 和特斯拉的股價跌幅也超過 5%。
歐洲市場同樣面臨重挫，消費品公司如愛迪達和 Puma 股價跌幅接近 10%，斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 下跌 2.1%。亞洲股市也重挫，東京日經指數跌幅接近 3%。大宗商品也承受壓力，布蘭特原油期貨價格下跌超過 6%。
川普決定對所有出口到美國的國家徵收至少 10% 的關稅，並對包括中國、日本和歐盟在內的重要貿易夥伴加徵額外關稅，這意味著貿易戰的劇烈升級。中國和歐盟承諾將進行報復，投資者紛紛購買避險資產，將 10 年期公債殖利率降至五個月以來的最低點。日元和瑞士法郎走強，黃金價格創下新高，但隨後漲勢停滯。
St James’s Place 投資長 Justin Onuekwusi 表示：「我認為股市尚未完全反映最壞的關稅情景。這裡有很大的風險，市場可能會開始積極地反映當前的關稅水準以及可能的重大報復。」
這些關稅公告是川普上任兩個月後的措施，可能會加劇華爾街近期的疲弱趨勢，股市策略師已經開始調低預測。交易員正為可能陷入漫長貿易談判做準備，而此時的經濟背景也顯示出成長放緩的跡象。
根據德意志銀行的預測，這些關稅可能會使美國今年的經濟成長減少最多 1.5%，並讓消費者通膨上升類似幅度。最近，幾位聯準會 (Fed) 官員警告關稅可能對經濟造成影響，市場目前預期 Fed 將在今年內降息三次，每次降息 1 碼(25 個基點)，首次降息可能在 7 月。
這些擔憂以及股市進一步資金外流的可能性對美元構成壓力，美元當日跌幅達 1.7%，今年迄今已經下跌超過 4%。
德意志銀行策略師 George Saravelos 寫道在報告中：「有鑑於市場波動的劇烈性，我們越來越擔心美元可能面臨更廣泛的信心危機。」他指出，美國經濟前景的信心正在被削弱。
美國公債市場同樣反映經濟成長的擔憂，10 年期公債殖利率下跌 4 個基點，逼近心理關鍵的 4% 水準。這一變動波及全球債市，德國和英國的 10 年期公債殖利率分別下跌約 6 個基點，而日本和澳洲的借貸成本下滑超過 10 個基點。
花旗策略師在川普宣布後將美國公債評級為「增持」(overweight)，並指出美國經濟成長的風險。他們還預測美元將進一步下跌，特別是兌歐元的匯率。
最新的經濟數據顯示，美國上周初領失業金人數為 219,000 人，略低於預期的 225,000 人。這一數字為即將於周五 (4 日) 公布的 3 月非農就業報告鋪路，市場預期該報告將顯示新增就業人數較上月有所減少。
截至台北時間周四（3 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 1,153.83 點或 2.73%，暫報 41,071.49 點
- 那斯達克綜合指數下跌 772.41 點或 4.39%，暫報 16,828.64 點
- 標普 500 指數下跌 183.99 點或 3.24%，暫報 5,486.98 點
- 費半下跌 230.46 點或 5.33%，暫報 4,090.29 點
- 台積電 ADR 下跌 5.89% 至每股 160.35 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.02%
- 紐約輕原油下跌 7.21% 至每桶 66.54 美元
- 布蘭特原油下跌 6.71% 至每桶 69.92 美元
- 黃金下跌 2.56% 至每盎司 3,085.20 美元
- 美元指數跌至 101.18
焦點個股：
微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 3.11%，至每股 370.12 美元
微軟近期宣布撤回全球範圍內的多個數據中心建設計畫，這顯示出該公司對於打造支撐人工智慧 (AI) 和雲端服務的伺服器基地持更加謹慎態度。根據知情人士透露，微軟已經暫停或延後包括印尼、英國、澳洲、美國伊利諾伊州、北達科他州和威斯康辛州等地的資料中心計畫。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 2.84%，至每股 274.74 美元
根據德國聯邦交通管理局 (KBA) 周四公布數據，特斯拉在 2025 年 3 月的銷售量大幅下滑 42.5%。儘管整體電動車銷售呈上升趨勢，但特斯拉的表現仍顯示出強烈的衰退跡象。此外，特斯拉在 2025 年第一季的銷量也大幅下滑 62.2%，僅售出 4,935 輛車，與去年同期相比的降幅令人震驚。
Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 3.24%，至每股 151.94 美元
根據美媒 Semafor，隨著競爭從開發先進模型轉向完善人工智慧產品，Google 正在對其人工智慧 (AI) 部門進行領導層變動。當中領導 GoogleAI 聊天機器人開發的 Sissie Hsiao 已辭職，Google 實驗室負責人、負責推出 NotebookLM 的 Josh Woodward 將接任，同時繼續擔任目前的職位。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 3 月 Challenger 裁員人數報 27.5 萬，前值 17.2 萬
- 美國上周初領失業金人數報 21.9 萬，預期 22.5 萬，前值 22.5 萬
- 美國上周續領失業金人數報 190.3 萬，預期 186 萬，前值 184.7 萬
- 美國 3 月服務業 PMI 終值預期 54.3，前值 51.0
- 美國 3 月綜合 PMI 終值預期 53.5，前值 51.6
- 美國 3 月 ISM 非製造業指數預期 53.0，前值 53.5
華爾街分析：
惠譽評等專家本周三發出重磅警告：若川普政府推行的新全球徵稅政策落地，美國進口商品關稅稅率將從目前的 2.5% 飆升至 22%，漲幅高達 8 倍。這項堪稱「關稅核彈」的政策已引發全球經濟衰退預警。
根據加拿大皇家銀行資本市場表示，在美國總統川普宣布對等關稅後，標普 500 面臨更深度回檔的風險。該投資銀行警告，如果指數跌破 3 月中旬低點，可能會導致其回落至 4,900-5,300 區間——這相當於從 2 月高峰回撤 14%-20%。
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