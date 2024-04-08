利率高點已近，買美債時機真的到了？

鉅亨研報 2024-04-08 16:11

【摩根投信行銷文宣】

對多數債券資產的持有人來說，「配息率」幾乎是決定投資的首要考量，因為債券資產具備固定收益的特性，所以配息率的高低，往往也會牽動投資人的產品選擇。不過，這情況在 2024 年可能出現轉變，因為歷史證明在利率見頂之後，債券資產將迎接難得的價格反彈契機，倘若再結合原本的收益優勢，債券資產的總報酬率可能未必會輸給股票！

現在適合買美債嗎？美債買入時機的景氣指標

根據摩根資產管理的觀察，投資人在布局債券的時候主要有兩個目的，第一是創造穩定的收益，第二是降低資產組合的波動，因為債券的波動較股票更低，且本身也有到期收益，所以無論景氣好壞，在布局債券資產時，買入時點的重要性就不如股票那樣大；而且基於同樣的理由，債券也特別受到法人機構、長線資金與富裕人士的偏愛。

但這並不代表債券資產就可以閉著眼睛買，因為全球主要央行及聯準會，在利率政策上的變化，都會對債券的價格與收益造成影響；而利率政策又跟景氣好壞有關，所以如果要布局債券，投資人一定要看一下當前整體經濟環境的狀況。

布局公債要看什麼？

首先來看債券資產中的公債。一般來說，在經濟下行期間，多數央行都會採取降息的方式去刺激經濟活動。由於降息會讓公債既有的到期利率變得比當下更高，所以在降息階段，公債就比較容易受到投資人追捧，價格也會因此上漲；反之，在經濟擴張期間，多數央行多會採取升息方式去壓抑經濟活動讓經濟活動比較平穩，由於升息會讓公債既有的到期利率變得比當下更低，所以在升息期間，公債就不容易受到市場青睞，價格就容易走跌。

布局企業債要看什麼？

企業債券的情況就跟公債有些不同了，因為企業債券的價格不只受到利率的影響，也會受企業獲利的干擾。比如在降息期間，公債的價格雖會上揚，但由於降息通常都是發生在經濟衰退期間，經濟衰退又會對企業獲利產生干擾，所以從價格來看，降息未必有利於企業債的價格表現。同理，在經濟增長期間，雖然升息會讓公債價格下跌，但由於經濟增長有助於企業提升獲利，所以企業債券的價格反而較容易上漲。

由此，同樣都是債券，但公債和企業債券幾乎擁有完全不同的走勢。所以在布局債券時，就不能只看價格與景氣之間的連動，更要看債券實際的到期收益率。從這個角度觀察反而就輕鬆了，因為無論是要投資公債還是企業債券，投資人只要抓緊一個鐵律即可，那就是在利率處於高原期的時候積極布局債券資產。

利率高原期未必不利於股票，但一定要有債券資產

摩根資產管理認為，高利率環境對債券的長期投資較有利，主因是在較高的收益率的環境下，只要多數央行不再升息，債券價格上漲的壓力就會收斂，收益優勢就會更加鞏固；另一方面，即使之後降息，債券的收益優勢不但不會消失，價格會因為降息而受到鼓舞，所以在利率高原期布局債券，投資人反而可以享受到這種「價格」與「收益」的雙重優勢。

2024 年美債可以買嗎？降息預期有利於債券資產

有鑑於市場預期聯準會可能會在 2024 年下半年才啟動降息，今年的利率環境將有利於債券資產。根據歷史數據顯示 (見圖二)，每當聯準會降息一碼，無論美國公債還是非投資等級債、新興市場債或是包含不動產抵押證券 (CMBS) 在內的投資等級債，在此期間都出現超過 10% 以上的價格反彈；若是投資 30 年期的美國公債，其價格反彈的幅度甚至還超過 20%。 (延伸閱讀：美國政府公債的殖利率會提高／下跌多少？)

買美債前要仔細思考投資目標

不過摩根資產管理建議，降息雖然是買入美債的好時機，但投資人在這時候反而要仔細思考一下投資目標，因為同樣都是投資債券，企業債與公債的屬性其實大不相同；公債在投資組合裡扮演的角色是「避險」，它與企業獲利與經濟增長的走勢多呈負相關；然企業債券在投資組合裡的角色是「收益」，它與景氣循環的走勢反而是正相關。

所以對投資人來說，如果投資債券的目的在於避險、或是掌握最基本的固定收益，那麼就建議投資人可以布局以公債為主的債券資產；反之，如果投資人在乎的是鎖住較高的收益率，那麼就要選擇非投資等級債券為主的債券資產，並承擔較大的波動風險。

圖二：利率每上升或下跌 1% 對各種債券的影響

美國大選年適合買美債嗎？共同基金有機會創造較佳的投資結果