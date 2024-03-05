鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至13.54元，預估目標價為350元
鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.46元下修至13.54元，其中最高估值15.87元，最低估值12.06元，預估目標價為350元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|15.87(15.87)
|20.55
|最低值
|12.06(12.36)
|13.91
|平均值
|13.66(14.46)
|16.08
|中位數
|13.54(14.46)
|15.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|462,490,000
|527,432,540
|最低值
|425,407,000
|468,063,000
|平均值
|436,038,700
|488,551,280
|中位數
|433,792,000
|485,470,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.86
|12.58
|10.32
|9.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|401,226,501
|384,443,308
|314,670,796
|282,605,493
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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