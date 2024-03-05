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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估下修至13.54元，預估目標價為350元

鉅亨網新聞中心 2024-03-05 17:11

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.46元下修至13.54元，其中最高估值15.87元，最低估值12.06元，預估目標價為350元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 15.87(15.87) 20.55
最低值 12.06(12.36) 13.91
平均值 13.66(14.46) 16.08
中位數 13.54(14.46) 15.85

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 462,490,000 527,432,540
最低值 425,407,000 468,063,000
平均值 436,038,700 488,551,280
中位數 433,792,000 485,470,500

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 12.86 12.58 10.32 9.81
營業收入
(單位：新台幣千元)		 401,226,501 384,443,308 314,670,796 282,605,493

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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