鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為165元

智原(3035-TW)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為165元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智原(3035-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.18元下修至2.14元，其中最高估值2.69元，最低估值1.7元，預估目標價為165元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.69(2.69)
|8.09
|12.66
|13.13
|最低值
|1.7(1.7)
|2.57
|4.19
|13.13
|平均值
|2.19(2.22)
|5.28
|9.94
|13.13
|中位數
|2.14(2.18)
|5.42
|11.06
|13.13
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|18,696,000
|20,398,000
|24,553,000
|28,933,000
|最低值
|18,105,000
|12,416,000
|13,314,000
|28,933,000
|平均值
|18,266,840
|15,450,360
|18,770,760
|28,933,000
|中位數
|18,176,000
|15,111,400
|18,765,000
|28,933,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|4.04
|6.39
|9.88
|4.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,064,852
|11,965,574
|13,065,155
|8,085,201
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
