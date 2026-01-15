search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為165元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智原(3035-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.18元下修至2.14元，其中最高估值2.69元，最低估值1.7元，預估目標價為165元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年2028年
最高值2.69(2.69)8.0912.6613.13
最低值1.7(1.7)2.574.1913.13
平均值2.19(2.22)5.289.9413.13
中位數2.14(2.18)5.4211.0613.13

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年2028年
最高值18,696,00020,398,00024,553,00028,933,000
最低值18,105,00012,416,00013,314,00028,933,000
平均值18,266,84015,450,36018,770,76028,933,000
中位數18,176,00015,111,40018,765,00028,933,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS4.046.399.884.65
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,064,85211,965,57413,065,1558,085,201

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3035/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
智原167.5-1.47%
美元/台幣31.584-0.15%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty