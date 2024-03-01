〈台達電法說〉市況逆風 下修電動車業績展望 全年估增20-30%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-01 19:01
台達電 (2308-TW) 今 (1) 日召開法說，針對電動車展望，董事長海英俊表示，電動車產業最近遭遇一些逆風、庫存比油車還高，客戶也下修訂單，本來預估今年電動車事業會有 50% 成長，但在不確定因素下，成長幅度下修至 20-30%。
海英俊表示，電動車事業去年業績成長 80%，且開始賺錢，今年獨立成立部門後，還是會較去年成長，利潤也會稍微好一點，還是會賺錢，電動車雖然短期逆風，但還是未來趨勢。
海英俊重申，電動車要普及有二大條件，第一就是價格，現在電動車還是比傳統汽車平均貴 1 萬多美元，但價錢一定會掉，且已經開始了，尤其是最貴的零件電池，原料價格最近跌很多，加上新產能開出來，價格就會走跌。
海英俊進一步指出，電動車新創很多還沒開始賺錢，是因為規模不構，但只要規模起來後，成本結構其實比過去的油車還簡單，沒有道理成本簡單還比油車貴，價格一定會下來。
第二要件則是充電樁要普及，海英俊表示，不普及沒人敢買，若發生長時間塞在路上的情況就會很麻煩，但這些問題在新產品發展初期都一定會發生，隨著歐洲、中國等積極推動排放新規上路，都將促進電動車產業發展。
執行長鄭平補充，電動車事業持續改善產線提升獲利，以往產線都是專線專用，投資都很大，因此希望可以調整成生產多機型產線，如果客戶把線產能吃下，24 小時全年都滿的情況下當然是最好，但沒有的話客戶也支持這樣做。
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