鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-01 19:01

台達電 (2308-TW) 今 (1) 日召開法說，針對電動車展望，董事長海英俊表示，電動車產業最近遭遇一些逆風、庫存比油車還高，客戶也下修訂單，本來預估今年電動車事業會有 50% 成長，但在不確定因素下，成長幅度下修至 20-30%。

海英俊表示，電動車事業去年業績成長 80%，且開始賺錢，今年獨立成立部門後，還是會較去年成長，利潤也會稍微好一點，還是會賺錢，電動車雖然短期逆風，但還是未來趨勢。

海英俊重申，電動車要普及有二大條件，第一就是價格，現在電動車還是比傳統汽車平均貴 1 萬多美元，但價錢一定會掉，且已經開始了，尤其是最貴的零件電池，原料價格最近跌很多，加上新產能開出來，價格就會走跌。

海英俊進一步指出，電動車新創很多還沒開始賺錢，是因為規模不構，但只要規模起來後，成本結構其實比過去的油車還簡單，沒有道理成本簡單還比油車貴，價格一定會下來。

第二要件則是充電樁要普及，海英俊表示，不普及沒人敢買，若發生長時間塞在路上的情況就會很麻煩，但這些問題在新產品發展初期都一定會發生，隨著歐洲、中國等積極推動排放新規上路，都將促進電動車產業發展。