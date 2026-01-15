鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對全新(2455-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.99元下修至2.95元，其中最高估值3.27元，最低估值2.89元，預估目標價為177.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.27(3.36)
|5.87
|7.93
|最低值
|2.89(2.89)
|4.34
|5.3
|平均值
|3.02(3.06)
|5.27
|6.71
|中位數
|2.95(2.99)
|5.39
|7.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3,511,000
|4,630,130
|5,572,140
|最低值
|3,378,400
|3,862,910
|4,124,870
|平均值
|3,432,070
|4,336,680
|4,961,340
|中位數
|3,426,000
|4,298,000
|5,115,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.63
|2.43
|2.95
|4.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,241,217
|2,694,104
|2,603,629
|3,608,521
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
