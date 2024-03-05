〈台股盤後〉台股漲多尾盤遇伏 台積電遭摜壓 漲幅收斂漲81點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-05 14:20
台股今 (5) 日由台積電 (2330-TW) 帶頭衝，AI 相關概念股包括 ODM 廠、機殼與散熱族群等跟上腳步重啟攻勢，最高漲至 19453 點再創新高。不過創高後遭殺尾盤，漲幅收斂，終場漲 81.61 元或 0.42%，以 19386.92 元作收，成交量縮至 4227.77 億元。
觀察權值股今天表現，台積電今天再創新高，最高漲至 738 元，不過遭殺尾盤，終場漲 5 元，漲幅約 0.69%，聯發科 (2454-TW) 漲 0.43%，鴻海 (2317-TW)％收平盤，日月光投控 (3711-TW) 漲 2.12%。不過台達電 (2308-TW) 則走跌，跌 1.02%。
AI 概念股今天重啟攻勢紅通通，緯創 (3231-TW) 大漲 4.29%，廣達 (2382-TW) 漲 2.51%，英業達 (2356-TW) 漲 1.62%，高價股緯穎 (6669-TW) 也大漲 4.7%%。另外，包括技嘉 (2376-TW)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 也都有所表態。不過前幾日強勢的仁寶 (2324-TW) 今天則走跌，跌幅約 0.53%。
機殼與散熱概念股同樣受惠 AI 伺服器需求暢旺，股價活蹦亂跳，機殼族群方面，迎廣 (6117-TW)、晟銘電 (3013-TW) 以及富驊 (5465-TW) 紛紛亮燈漲停 ，勤誠 (8210-TW) 漲 7.36%，營邦 (3693-TW) 漲 3.06%。散熱族群部分，元山 (6275-TW) 強攻漲停鎖住 55.9 元，奇鋐 (3017-TW) 漲逾半根停板，建準 (2421-TW) 漲 3.15%。
不過 IC 設計族群今天走弱，M31(6643-TW)、安國 (8054-TW) 皆殺至跌停，神盾 (6462-TW) 也跌逾半根停板。
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