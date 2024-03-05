〈台股盤後〉台股漲多尾盤遇伏 台積電遭摜壓 漲幅收斂漲81點

台股今 (5) 日由台積電 (2330-TW) 帶頭衝，AI 相關概念股包括 ODM 廠、機殼與散熱族群等跟上腳步重啟攻勢，最高漲至 19453 點再創新高。不過創高後遭殺尾盤，漲幅收斂，終場漲 81.61 元或 0.42%，以 19386.92 元作收，成交量縮至 4227.77 億元。