〈台股盤前〉Nadaq創新高激勵 AI及半導體續唱重頭戲 直取萬九

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-01 08:19

台股昨日台股大盤市場資金鎖定以比特幣概念、重電族群相關產業爲重心，收盤集中市場上漲 112.36 點或 0.6%，收在 18966.77 點，創收盤新高，成交值達 4267 億元，創收盤新高，月線收紅上漲 1077.21 點， 在 2024 年 3 月大盤首日再獲美股上漲激勵同時，大盤將直攻萬九。

美股一吐悶氣，四大指數齊揚，那指收漲 0.9%，收 16,091.92 點，為 2021 年 11 月以來再創收盤歷史新高。隨著 AI 概念股強漲，AMD 市值首度突破 3000 億美元。同時以美股月線來看，華爾街喜迎美股主指連續第四個月走升，那指月漲 6.12%。標普月漲 5.17%，道瓊月漲 2.22%，創 2021 年 5 月以來的首次四個月連漲紀錄。

今晨收盤美股收盤指數來看，美股道瓊指數上漲 47.37 點，或 0.12%，收 38,996.39 點。那斯達克指數上漲 144.18 點，或 0.9%，收 16,091.92 點。S&P 500 指數上漲 26.51 點，或 0.52%，收 5,096.27 點。費城半導體指數上漲 124.32 點，或 2.70%，收 4,726.92 點。NYSE FANG + 指數下跌 75.56 點，或 0.76%，收 9,894.09 點。

就台股而言，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股量能略減但整體價量來看未失控，資金往中小型個股及題材個股移動，OTC 的表現較佳，目前仍宜偏多操作。以大盤 並以 5 日線爲多空分界線。

證券分析師黃漢成說，台股仍將處於高檔震盪且類股輪動格局，市場投資要留意個股財報的出爐及 2 月營收的表現。

2 月 29 日三大法人外資及自營商買超，投信賣超，合計買超 78.41 億元。其中，外資買超 31.37 億元，投信賣超 8.81 億元，自營商買超 55.85 億元。外資在集中市場買超第一名爲開發金 (2883-TW)。

市場重要訊息部分，台達電 (2308-TW) 公布 2023 年財報，全年合併營收為 4,012.27 億元稅後純益為 333.93 億元、年成長 2.23％，每股純益 12.86 元，連續三年賺進一個股本。台達電董事會並通過去年盈餘分配案，每股擬配發 6.43 元現金股利，盈餘發放率 5 成。

PCB 產業包括健鼎 (3044-TW)、台光電 (2383-TW) 公布財報，2023 年都賺回超過 1 個股本；健鼎 2023 年全年稅後純益 60.62 億元，年減 2.24%，每股純益 11.53 元，己連續 5 年每股獲利超越 11 元，也勝過欣興 (3037-TW)，並將超越臻鼎 (4958-TW)。