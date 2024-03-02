〈台大校園徵才〉台達電今年規劃在台招募1700人 全球近8000人

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-02 16:39

台達電 (2308-TW) 今 (2) 日於臺大校園舉辦徵才活動，台達電表示，今年將在全台舉辦 20 場校招活動，預計在台灣招募約 1700 人、全球近 8000 人，尤其以泰國與印度人才需求成長幅度最大。

薪資待遇方面，台達電表示，研發人員依據學經歷，碩士新人起薪最高可達 7.5 萬元、博士為 9.6 萬元，並提供研發人才培育獎學金，碩士 60 萬元、博士 150 萬元；針對研發替代役及預聘新鮮人，則有 15 萬元的早鳥留任獎金，積極延攬優秀人才加入。

台達電今年校園徵才延續「在台達 永續發展你的未來」的雇主品牌理念，以「萬中選一 成為達人」為活動主題，職缺涵蓋電力電子硬體、機構設計與系統散熱、軟韌體開發、智能製造、機器人系統整合、AI 應用等領域的工程師，也有商業開發、資訊、採購等工作機會。

台達人資長陳啟禎表示，台達電業務橫跨如電動車、能源、AI 等多個高潛力領域，在研發人才的需求逐年提升，自 2021 年起至 2023 年底，在軟韌體與電力電子的研發人才中，新鮮人任用數提升了近 80%，給予應屆畢業生許多機會。

台達電全球營運持續擴展，在中國大陸、印度、泰國、美國、歐洲等地都有新廠或研發中心的建置在陸續進行，除了台灣北、中、南區的工作機會外，海外據點也有不少職缺需求，尤以泰國與印度成長最顯著，除了近期泰國新廠將啟用，日前亦宣佈於印度投資新台幣近 30 億元興建宿舍，以因應全球佈局。

除應屆畢業生外，台達電今年亦將擴大校園佈局，將提供約 200 個實習職缺，包含研發、製造、商管等領域，為未來發展儲備人才，也與臺灣大學合作《臺灣引路人計畫》，提供不限科系的實習職缺，著重在永續、智能、創新三大關鍵主題，讓參與計畫的學生進入相關議題的專案工作，培養職場即戰力。