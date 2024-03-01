〈台達電法說〉今年營收續向上 下半年AI伺服器零組件大單發酵

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-01 20:40

台達電 (2308-TW) 今 (1) 日召開法說，展望今年，公司認為，上半年營收可望年增，下半年則有 AI 伺服器的電源、散熱大單，全年將保持成長，其中，AI 相關營收可望倍數增長。

因應營運規模持續擴大，台達電今年資本支出估達 300 億元，較去年 278 億元增加近 8%。

海英俊表示，目前大環境變數還是很多，全世界沒有一塊淨土，不只台海、中東等地緣風險，非洲也打得不可開交，加上美國接下來總統大選，很多不確定因素，比較大的期待會在下半年。

海英俊進一步指出，目前 AI 電源占整體營收約 2%，仍有極大的成長空間，在直流對直流機種已有相當高的市占率，交流轉直流機種也按照既定計畫出貨，而 AI 伺服器電源單價很不錯，3000 瓦以上至少要價 8000 美元。

針對消費性電子市況，海英俊認為，目前手機功能升級已經到瓶頸，預計要等 AI 應用導入手機才會有比較大的換機誘因；遊戲機方面，以 PS5 為例，目前產品週期也進入尾聲，將觀察後面的新機換代動能。

執行長鄭平補充，以今年各產品表現來看，電子零組件中，被動元件、風扇成長、電源則持穩；電動車營收雖然下修業績展望，但至少還會成長 20%；ICT 去年因電信不好，但今年有回穩，資料中心也穩定。