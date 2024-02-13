分析師殊途同歸：美股市場廣度正在擴大

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-13 21:02

標普 500 指數飆升超過 5000 點，主要是由於幾支大型科技股的大幅上漲帶動。

如果獲利是長期股票表現的最終驅動力，那麼對標普指數成長貢獻最大的公司獲得巨大的股票回報，是很合乎邏輯的。

但七大科技股獲利預測領先的走勢預計不會持續到 2024 年全年。

美國銀行美國股票和量化策略主管蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 的最新研究顯示，標普 500 指數中的其他 493 家公司預計 2024 年第 4 季的獲利增幅將超過「七巨頭」。

其他 493 支股票的獲利復甦將代表最近幾季獲利領先地位的重大逆轉。 對蘇布拉曼尼亞來說，這也可能代表股市領導地位的轉變，她在報告中寫道：「我們相信，縮窄的成長差異將成為市場廣度擴大的催化劑。」

這項獲利變化為 2024 年開始時華爾街最重要的呼聲之一提供了根本性支持。蘇布拉曼尼亞表示，上漲廣度的擴大可能會在「6 月或更早」到來。

除了獲利好轉之外，她也強調，聯準會的利率路徑將在市場回報預期擴大的過程中發揮關鍵作用。對 6 月的預測與該行經濟團隊對聯準會 6 月首次降息的預測一致。

Fundstrat 研究主管李湯姆 (Tom Lee) 上周五 (9 日) 寫道，他對標普 500 指數今年底 5200 點的預測「看起來過於保守」。但認為短期內聯準會的「不確定性」可能會導致投資人感到焦慮。

高盛股票策略師史奈德 (Ben Snider) 最近解釋了一個類似的理論：一旦投資人不再「如此擔心」聯準會具體何時降息，隨著投資人接受蘇布拉曼尼亞的獲利預期，漲勢可能會擴大。

他說，「如果展望未來 6 或 12 個市場，我的確認為市場廣度會擴大。」