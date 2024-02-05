FAANG和七巨頭都是過去式 AI 5才是主流

鉅亨網新聞中心 2024-02-05 20:33

華爾街分析師總是喜歡對股票分組，有助投資人特別注意市場中表現最好的股票。而人工智慧 (AI) 正在改變股市領先群的結構。

雖然都在開發 AI，但不足以繼續維持在一個群組內。2024 年開年至今，大多數「七巨頭」股票都出現上漲間，只有特斯拉例外，光是 1 月就暴跌 23%。克萊默認為，應將特斯拉從「七巨頭」中剔除；而對沖基金 Light Street Capital 分析師卡徹 (Glen Kacher) 認為這個集團需要完全重組。

輝達榜上有名並不令人意外，其 H100 GPU 是開發者建置、培訓和部署其 AI 模型的首選。在最近發布的 2024 財年第 3 季，輝達總營收為 181 億美元，年增 206%。其中資料中心營收占 145 億美元，年增 279%。這些令人難以置信的成長率讓輝達股價在去年飆升 239%，並將漲勢延續到 2024 年。

微軟是新興 AI 產業的另一支主導力量，該公司正在發揮其歷史優勢，專注於軟體領域。去年，微軟向 AI 龍頭新創公司 OpenAI 投資 100 億美元，使用 OpenAI 技術將生成性 AI 應用程式整合到其整個軟體產品中。

最近微軟也超越蘋果，成為全球市值最高的公司，市值超過 3 兆美元。微軟是為數不多幾家已經成功地將 AI 軟體貨幣化的公司之一，這可能會推動其下一階段的成長。

目前，所有人的目光都集中在 AMD 的全新 MI300 GPU 上。這些 GPU 將與領頭羊輝達 AI 晶片一較高下。股價方面，AMD 開年表現不俗，至今已經上漲 28%。今年，投資人將密切關注 MI300 的需求資訊。

台積電可說是晶片產業最重要的公司。它製造全球半數以上的晶片，包括輝達和 AMD 等公司設計的先進 GPU。沒有台積電，就沒有 AI 產業的現有場面。華爾街預計台積電 2024 年營收將成長 22% 至 850 億美元，而 2025 年將進一步成長 20%，使營收首次超過 1000 億美元。