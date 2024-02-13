激進投資客伊坎公布持有近10%捷藍航空股份 並指其股價長期低估

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-13 18:29

激進投資客伊坎 (Carl Icahn) 周一 (12 日) 申報持有捷藍航空 (JetBlue Airways)(JBLU-US) 近 10% 的股份，並聲稱該航空公司的股票被低估。 捷藍航空的股票在周一盤後交易中飆升超過 15%。

根據監管文件，伊坎在 1 月和 2 月進行了一系列收購，累積持股。紀錄顯示，他打算繼續與公司討論「關於董事會代表的可能性」。

捷藍航空發表聲明表示：「我們始終願意與投資人進行建設性對話，繼續執行我們的計劃，為所有股東和利益相關者提高價值。」

這並不是伊坎第一次涉及航空業投資。在他過去一項最知名的活動中，於 1980 年代末將環球航空公司私有化，結果卻讓該航空公司陷入困境並申請破產。

捷藍航空辯稱，它需要此次合作來幫助其與美國大型航空公司競爭。捷藍航空和精神航空正在對法官的裁決提出上訴。

截至周一收盤，捷藍航空股價在過去 12 個月下跌超過 27%。追蹤整個產業的紐約證券交易所 Arca 航空指數同期上漲近 7%。