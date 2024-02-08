七巨頭左右美股走向？策略師：牛市前景不受影響

鉅亨網新聞中心 2024-02-08 19:56

隨着大型科技股推動美股創下歷史新高，越來越多華爾街分析師對這種漲勢能否持續提出質疑。不過，BMO 首席投資策略師貝爾斯基 (Brian Belski) 表示，股市過度集中是一種被誇大的風險，不應阻止投資者購買股票。

他在最新報告中寫道，投資人「可能高估了」與集中度升高相關的「風險」。某些人認爲，這與 2000 年網路泡沫接近頂點時的市場環境類似，但他並不這麼認為。

根據高盛的數據，「科技七巨頭」目前占標普 500 指數的 29%。如果投資人對這些科技股的需求開始下降，這的確實意味著風險。

但貝爾斯基強調，即使大型科技股真的出現拋售，整體股市仍可能維持正回報，「我們的研究顯示，在大型股的優異表現開始減弱之後的一段時間裏，股市仍然表現良好。」

他分析這些數據發現，在 10 支最大型股票的相對表現達到頂點後，標普 500 指數的表現通常依然穩健。自 1990 年以來，該指數在相對表現達到頂點後的一年內，平均回報率爲 14.3%。

其中唯一一次下跌出現在 2001 年科技股泡沫破裂之後，但貝爾斯基認為當前市場環境與那時無法相提並論，「我們不認為這兩者可以相提並論，即使最近有一些相反的傳言。」

他認爲，這些數據顯示，如果所謂的「七巨頭」未來表現不佳，標普 500 指數其餘 493 支個股也可以承擔整個市場的權重。就算大型科技股今年真的出現拋售，投資人也不應感到意外，因為進入第二年的牛市通常會出現 10% 的回調。