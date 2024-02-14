〈美股盤後〉通膨加劇引發拋售 道指見去年3月以來最大單日跌幅

鉅亨網新聞中心 2024-02-14 06:18

美股周二 (13 日) 暴跌，道瓊指數出現 2023 年 3 月以來的最大單日跌幅，主要原因是美國公債殖利率飆升，此前通膨報告超出預期，讓聯準會更快、更激進降息周期的預期降溫。

主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 524.63 點，或 1.35%，收 38272.75 點。

標普 500 指數下跌 68.67 點，或 1.37%，收 4953.17 點。

那斯達克綜合指數下跌 286.95 點，或 1.80%，收 15655.60 點。

費城半導體指數下跌 91.86 點，或 2.01%，收 4468.18 點。

NYSE FANG + 指數下跌 141.35 點，或 1.44%，收 9674.80 點。

標普各板塊走勢。(圖片：finviz)

通膨升溫讓聯準會降息樂觀情緒降溫，推高公債殖利率。1 月美國整體通膨率從 1 個月前的 3.4% 放緩至 3.1%，但仍高於經濟學家預測的 2.9%。

美國公債殖利率大幅下跌，其中 2 年期公債殖利率揚升 18 個基點至 4.654%，10 年期公債殖利率大漲 14 個基點至 4.315%。

CME FedWatch 工具顯示，通膨數據公布後，交易員押注 5 月降息至少 25 個基點的比例，從數據發布前的約 58% 降至 36.1%，而對 6 月降息的預期為 74.3% 。

小型股羅素 2000 也遭受重創，跌幅近 4%，創 2022 年 6 月以來最差交易日。

B. Riley Financial 首席市場策略師 Art Hogan 表示，消費者物價指數只是比預期高一點點，但很可能是一個簡單的藉口，可以消除今年迄今為止普遍走高的市場頂部的一些泡沫。

用來衡量標準普爾 500 選擇權隱含波動率的 VIX 恐慌指數上升 13.78% 至 15.85，創近 3 個月新高。

焦點個股

微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta Platforms(META-US) 等對利率敏感的大型股下跌了 1.6% 至 2.2%，此前大型科技股飆升至兩個月高點。

在漲幅居前的股票中，捷藍航空 (JBLU-US) 飆升 21.6%，此前激進投資者伊坎 (Carl Icahn) 報告稱其持有 9.91% 的股份，並補充說該航空公司的股票「被低估」。

可口可樂公司 (KO-US) 在第四季度業績好於預期後收盤下跌不到 1%，由於擔心頂線銷售較上年同期增長，定價能力減弱，指引被擱置。