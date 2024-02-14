〈美股盤後〉通膨加劇引發拋售 道指見去年3月以來最大單日跌幅
鉅亨網新聞中心 2024-02-14 06:18
美股周二 (13 日) 暴跌，道瓊指數出現 2023 年 3 月以來的最大單日跌幅，主要原因是美國公債殖利率飆升，此前通膨報告超出預期，讓聯準會更快、更激進降息周期的預期降溫。
主要指數表現：
通膨升溫讓聯準會降息樂觀情緒降溫，推高公債殖利率。1 月美國整體通膨率從 1 個月前的 3.4% 放緩至 3.1%，但仍高於經濟學家預測的 2.9%。
美國公債殖利率大幅下跌，其中 2 年期公債殖利率揚升 18 個基點至 4.654%，10 年期公債殖利率大漲 14 個基點至 4.315%。
CME FedWatch 工具顯示，通膨數據公布後，交易員押注 5 月降息至少 25 個基點的比例，從數據發布前的約 58% 降至 36.1%，而對 6 月降息的預期為 74.3% 。
小型股羅素 2000 也遭受重創，跌幅近 4%，創 2022 年 6 月以來最差交易日。
B. Riley Financial 首席市場策略師 Art Hogan 表示，消費者物價指數只是比預期高一點點，但很可能是一個簡單的藉口，可以消除今年迄今為止普遍走高的市場頂部的一些泡沫。
用來衡量標準普爾 500 選擇權隱含波動率的 VIX 恐慌指數上升 13.78% 至 15.85，創近 3 個月新高。
焦點個股
微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta Platforms(META-US) 等對利率敏感的大型股下跌了 1.6% 至 2.2%，此前大型科技股飆升至兩個月高點。
美光科技 (MU-US)、高通 (QCOM-US) 和博通 (AVGO-US) 等大多數晶片股也下跌，導致費城半導體指數下跌 2%。
在漲幅居前的股票中，捷藍航空 (JBLU-US) 飆升 21.6%，此前激進投資者伊坎 (Carl Icahn) 報告稱其持有 9.91% 的股份，並補充說該航空公司的股票「被低估」。
可口可樂公司 (KO-US) 在第四季度業績好於預期後收盤下跌不到 1%，由於擔心頂線銷售較上年同期增長，定價能力減弱，指引被擱置。
Biogen(BIIB-US) 股價下跌逾 7%，此前該公司公佈的最新一季利潤和收入低於預期，原因是 Vumerity、Spinraza 等多種產品在競爭和定價壓力下銷售疲軟。
孩之寶 (HAS-US) 在其第四季業績和指引未達到華爾街預期後，在盈利階段也遭遇了挫折，導致其股價下跌超過 1%。該玩具製造商的業績受到娛樂部門的拖累，該部門受到業界罷工的壓力，以及商譽和無形資產減損費用造成的損失。
數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主
- 該如何存對股、找到好買點？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇