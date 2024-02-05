高盛：七巨頭本益比雖高 離泡沫還很遠

鉅亨網新聞中心 2024-02-05 19:00

高盛發表報告表示，最近客戶常問一個問題：「七巨頭」能否繼續跑贏大盤？答案是肯定的。

他回應指出，「正如網路泡沫熱潮時期所顯示的，股票要想持續保持優異表現，就必須超越市場共識所設定的高標準。」

他說，「這七支股票自 2019 年以來的優異表現大部分歸功於基本面的改善，而不是估值的擴張。」「展望未來，預計營收成長將成為這七支股票回報的主要驅動因素。自下而上的共識預測認為，到 2026 年，這七家公司營收年複合成長率將達到 12%，而標普 500 指數其餘 493 家公司的年複合成長率僅有 3%。」

對於七巨頭的內部差異，柯斯汀補充表示：「這七家公司的一致成長預期存在很大的分散性。輝達預計未來 3 年營收年增率將高達 31%，而蘋果將僅有為 6%。」「過去 6 個月各公司的預期修正也展現出很大差異：輝達的 2024 年營收一致預期調升 57%，而特斯拉則被下修 14%。」

高盛研究團隊也將目前這七支超級大型股與 2000 年 3 月網路泡沫高峰期的五大股票進行比較；後者分別是微軟、思科 (CSCO-US)、奇異電氣 (GE-US)、英特爾 (INTC-US) 和埃克森美孚 (XOM-US)。

柯斯汀說：「重要的是，網路泡沫顯示投資人相信一致預期風險自擔。2000 年 3 月標普 500 指數五大公司在該指數占比 18%。當時市場一致預期這五家公司未來兩年營收年複合成長率將達 16%。然而，這五家公司的業績大幅下滑，僅實現 8% 的成長。在接下來 24 個月裡，其業績表現相比標普 500 指數低了 21 個百分點。」

他解釋，「『七巨頭』與『網路泡沫五巨頭』之間的一個顯著差異是：七巨頭更傾向於透過再投資實現成長，它們將 60% 的營運現金轉為成長資本支出和研發進行再投資，這種再投資率是網泡路沫五大巨頭 26% 的兩倍多，是標普 500 指數其他 493 家公司的 3 倍左右。」