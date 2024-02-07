葉倫：商業房地產問題令人擔憂 但相信情況可控

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-07 08:57

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，雖然商業房地產所導致的虧損令人擔憂，但相信在監管機構的幫助下，情況可以獲得控制。

葉倫周二赴眾議院金融服務委員會作證時表示，因工作模式轉變導致利率上升和房屋閒置率升高，加上即將在今年到期的一波商業房地產貸款，為這些房產的持有者帶來很大的壓力。

葉倫說：「我很擔心。我相信這是可以控制的，儘管可能有一些機構因為這個問題而承受很多壓力。」

葉倫表示，監管機構正在努力確保這些機構的有足夠的貸款損失準備金來彌補損失，確保他們採取適當的股利政策，保持充足的流動性。

當被問到有關紐約社區銀行 (New York Community Bancorp) 的問題，葉倫拒絕對單一機構發表評論。自 1 月 31 日財報宣布意外虧損並削減股利以來，紐約社區銀行股價已崩跌逾 50%，市值蒸發約 40 億美元。