高盛重申輝達股票買入評等 目標價上修至800美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-06 00:00

高盛分析師周一 (5 日) 看好輝達未來展望重申其股票「買入」(Buy)評等，目標價為每股 800 美元，相較於當前股價約有 22% 的漲幅。截稿前，輝達 (NVDA-US) 周一盤中股價上漲 2.06%，每股暫報 675.23 美元。

高盛分析師 Toshiya Hari 表示，這種樂觀展望的主因是預測的按非一般會計準則 (Non-GAAP) 每股獲利顯著增加，已平均上調 22%。這一調整反應反映該分析師對人工智慧 (AI) 伺服器需求強勁以及圖形處理器 (GPU) 供應持續改善的預期。

該分析師不認為輝達資料中心業務在今年年下半年的營收下滑，而是在 2025 年保持持續成長，主要受到雲端服務對通用 AI(General AI) 基礎設施的持續投資、客戶概況的多元化以及多個新產品的周期引入推動。

分析指出，大型雲端服務事業將繼續擴大其 AI 基礎設施，以及輝達不斷擴大的客戶群和即將推出的產品，如 H200 和 B100 GPU 將推動營收成長，並確保輝達在市場上的競爭優勢，因此進一步強化未來展望信心。

先前，美銀 (BAC-US) 分析師 Vivek Arya 在報告中指出，輝達截止 1 月份的單季營收將達到 200 億美元，截止到 4 月份的單季營收將達到 214 億美元，超出市場一致預期 3% 至 5% ，同時也將輝達目標價從先前的 700 美元上調至 800 美元。