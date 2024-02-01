輝達股價自歷史新高回落 理由恐不只獲利了結

鉅亨網編譯許家華 2024-02-01 14:30

輝達股價周三下跌 1.99%，收每股 615.27 美元。該股周二上漲 0.5% 至 627.74 美元，收創歷史新高。輝達股價過去一個月來上漲 32%，同期 S&P 500 指數和那斯達克指數分別上漲 4.6% 和 6.3%。

獲利回吐似乎是輝達周三股價下跌的主因，但市場也可能因超微的財報獲得多空交錯的訊息。

超微是輝達 AI 系統晶片的競爭對手，儘管提高 AI 處理器的銷售預測，但其前景仍令市場失望。超微周三下跌 2.54%，收每股 167.69 美元；英特爾逆轉收高 0.37%，至每股 43.08 美元。

超微將今年 AI 數據中心 MI300 晶片的營收預期自先前的 20 億美元上調至 35 億美元。根據 FactSet 的共識，分析師預期超微今年數據中心業務的銷售額將達到 112 億美元。與其相比，輝達所有數據中心的預期營收為 784 億美元。

Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 周三研究報告指出，與輝達領先的 A100/H100/B100 加速器和 CUDA 軟體生態系統相比，超微的 MI300 AI 市佔增長之路將十分艱辛。

然而，超微表示，電玩晶片、個人電腦和其他核心市場的疲軟影響其第一季財測，而這一點可能也會影響輝達，因為輝達與超微在許多領域彼此競爭。

然而，微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 周二公布的財報整體上對輝達是好兆頭。微軟預計，在雲端和 AI 基礎設施投資的推動下，本季的資本支出將「大幅增加」。Alphabet 預計 2024 年的資本支出將明顯高於 2023 年。這兩家都是輝達的大客戶。

但 Alphabet 確實指出，其 AI 產品由自家「張量處理器」(Tensor Processing Unit、簡稱 TPU) 支持，且該公司先前曾表示，TPU 在某些情況下可以優於輝達硬體。

Melius Research 分析師 Ben Reitzes 周三研究報告指出，谷歌預期會積極採購算力，這可能表明會為了自家 TPU，對輝達和博通的支出紮實。