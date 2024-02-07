美國國會就加密貨幣監管挑戰財長 要求葉倫進一步澄清

鉅亨網新聞中心 2024-02-07 20:10

美國國會議員對財政部長葉倫 (Janet Yellen) 加強加密貨幣監管的呼籲提出質疑，並在最近的一封信中指出了「豪威測試」(Howey Test) 在消費者保護方面的缺陷。

信中提出的豪威測試，是 1946 年美國聯邦最高法院審理的美國證券交易委員會 (SEC) 控告豪威公司案中，使用的一種判斷特定交易是否構成證券發行的標準。在豪威測試中符合的要件愈多，說明特定交易的屬性愈接近證券。

這封信得到了關鍵人物的支持，包括眾議院金融服務委員會主席 Patrick McHenry、眾議院農業委員會主席 Glenn Thompson 以及眾議員 French Hill 和 Dusty Johnson。 他們正在尋求葉倫對數位資產監管環境的全面解釋。

國會議員特別要求澄清美國證券交易委員會的作用，以及豪伊測試的有效性。這一測試對於確定交易是否符合投資合約以及證券的資格至關重要。他們擔心，SEC 目前的做法嚴重依賴豪伊測試，可能無法為投資者提供足夠的保護。

信中強調，「Gensler 主席宣稱『絕大多數加密代幣可能符合投資合約測試。』」然而，它指出了 SEC 分析的回顧性，該分析發生在交易發生之後，引發了人們的質疑其主動維護消費者利益的能力。

立法者也詢問金融穩定委員會 (FSOC)，是否認為比特幣和以太幣都不是證券，以及將 CFTC 的管轄權擴大到現貨市場是否合適。他們表示希望在 2 月 20 日之前得到答覆。

同時，這四位關鍵聯署人也正在領導推動一項名為《21 世紀金融創新與技術法案》的法案，該法案採取了一種全面監管加密貨幣的方法，本質上將賦予 CFTC 對現貨 市場的新權力，不過他們尚未獲得所需的支持，有人說該法案是「大型加密貨幣的願望清單」。

立法者周二表示，該法案將彌補 FSOC 提到的監管缺陷。