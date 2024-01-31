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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中華電(2412-TW)EPS預估上修至4.94元，預估目標價為120元

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 17:12

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中華電(2412-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.82元上修至4.94元，其中最高估值5.05元，最低估值4.78元，預估目標價為120元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 5.05(5.05) 5.25 5.32
最低值 4.78(4.81) 4.89 5.32
平均值 4.92(4.94) 5.08 5.32
中位數 4.94(4.95) 5.11 5.32

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 229,963,000 236,500,620 237,610,000
最低值 225,230,750 232,528,470 237,610,000
平均值 228,652,380 234,665,160 237,610,000
中位數 229,011,000 235,136,500 237,610,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.7 4.61 4.31 4.23
營業收入
(單位：新台幣千元)		 216,739,234 210,477,948 207,608,998 207,520,061

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2412/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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