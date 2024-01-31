鉅亨速報 - Factset 最新調查：中華電(2412-TW)EPS預估上修至4.94元，預估目標價為120元
鉅亨網新聞中心 2024-01-31 17:12
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中華電(2412-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.82元上修至4.94元，其中最高估值5.05元，最低估值4.78元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.05(5.05)
|5.25
|5.32
|最低值
|4.78(4.81)
|4.89
|5.32
|平均值
|4.92(4.94)
|5.08
|5.32
|中位數
|4.94(4.95)
|5.11
|5.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|229,963,000
|236,500,620
|237,610,000
|最低值
|225,230,750
|232,528,470
|237,610,000
|平均值
|228,652,380
|234,665,160
|237,610,000
|中位數
|229,011,000
|235,136,500
|237,610,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.7
|4.61
|4.31
|4.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|216,739,234
|210,477,948
|207,608,998
|207,520,061
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2412/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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