〈中華電法說〉瞄準台積電建廠需求 中華電今年上半年設歐洲子公司

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-30 18:04

中華電 (2412-TW) 今 (30) 日法說會中宣布，為因應客戶需求，預計今年上半年在德國設立歐洲子公司並提供 ICT 服務，後續也規劃跟著客戶強化日本市場布局。市場推測，中華電繼拿下台積電 (2330-TW) 美國廠與日本廠網路基礎建設後，此次在德國設立歐洲子公司也是著眼台積電建廠需求。

中華電表示，隨著公司持續加速全球佈局與業務開拓，將於 2024 年上半年於德國設立歐洲子公司，作為中華電信在歐洲拓展國際業務的先驅，並展現對持續成長的承諾。

針對歐洲子公司未來進展，董事長郭水義表示，由於台灣客戶對 5G 網路建設、ICT 需求強勁，為滿足該客戶建置需求，因此赴德國設立歐洲子公司。

事實上，中華電近年國際佈局大有斬獲，2022 年先是協助台積電打造美國網路基礎建設，去年進一步拿下日本熊本建廠的合作案，並在全球共有 11 個據點，郭水義也多次對次喊話，「台商在哪、中華電就到哪」，此次在歐洲設立子公司也是完成中華電的全球拼圖。