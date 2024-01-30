〈中華電法說〉因應IDC、海纜投資需求 非行動支出大增逾10%
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-30 19:22
中華電 (2412-TW)2024 年資本支出 315.3 億元，值得注意的是非行動支出較去年增加逾 10%，來到 177.2 億元。財務長陳宇紳在今 (30) 日法說會中說明，主要是因應 IDC 與海纜建置需求，帶動非行動支出增加。
中華電預估，2024 年資本支出落在 315.3 億元，較去年減少 2.5%，其中，行動支出 138.1 億元，較去年減少 19.3%、非行動支出 177.2 億元，提升 10.6%。
陳宇紳指出，今年非行動支出增加，主要是有幾項 IDC 正在建設中，加上海底線纜持續建置，此兩大項目占大部分的支出。
回顧營運表現，董事長郭水義表示，2023 全年營收及每股純益創六年新高，並連續四年成長。隨著台灣電信市場在第四季整併完成，產業進入三家業者的新格局，中華電信市值佔台灣電信業整體市值 60%，領先同業。
行動業務方面，郭水義指出，中華電信 5G 客戶數超過 300 萬，台灣第一；行動服務營收維持成長動能，已連續 33 個月成長，行動 4G 升 5G 平均月繳金額提升 49%。
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