鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至3.39元，預估目標價為270元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對欣興(3037-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.42元下修至3.39元，其中最高估值4.1元，最低估值3.08元，預估目標價為270元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.1(4.1)14.7921.36
最低值3.08(3.08)6.098.93
平均值3.42(3.44)9.3513.35
中位數3.39(3.42)9.2313.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值132,780,000172,860,000210,725,470
最低值130,302,510141,430,870149,447,650
平均值131,552,840159,289,900185,969,810
中位數131,438,000158,424,000183,231,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.347.8820.088.98
營業收入
(單位：新台幣千元)		115,373,282104,036,151140,489,172104,562,747

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

