鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至3.39元，預估目標價為270元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對欣興(3037-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.42元下修至3.39元，其中最高估值4.1元，最低估值3.08元，預估目標價為270元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.1(4.1)
|14.79
|21.36
|最低值
|3.08(3.08)
|6.09
|8.93
|平均值
|3.42(3.44)
|9.35
|13.35
|中位數
|3.39(3.42)
|9.23
|13.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|132,780,000
|172,860,000
|210,725,470
|最低值
|130,302,510
|141,430,870
|149,447,650
|平均值
|131,552,840
|159,289,900
|185,969,810
|中位數
|131,438,000
|158,424,000
|183,231,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.34
|7.88
|20.08
|8.98
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- AI泡沫論粉碎!!台積電、華邦電、華通3⊕、品安3⊕、世界3⊕
- 能率亞洲雙喜臨門 投資長廣精機今IPO上市、宏羚興櫃掛牌
- 盤中速報 - 欣興(3037)股價拉至漲停，漲停價274.0元，成交47,464張
- 〈台股開盤〉台積電法說狂噴天價 漲逾500點衝上31300點創歷史高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇