鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至13.64元，預估目標價為420元
鉅亨網新聞中心 2024-01-30 17:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對奇鋐(3017-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.54元上修至13.64元，其中最高估值14.19元，最低估值13.08元，預估目標價為420元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|14.19(14.1)
|18.9
|24.03
|最低值
|13.08(13.08)
|15.23
|17.2
|平均值
|13.66(13.6)
|17.72
|21.55
|中位數
|13.64(13.54)
|18.08
|22.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|59,503,000
|73,690,000
|86,224,000
|最低值
|58,960,000
|65,390,000
|71,141,000
|平均值
|59,206,900
|70,540,780
|81,951,210
|中位數
|59,191,100
|70,092,110
|85,166,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.78
|8.21
|5.42
|2.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,016,554
|47,332,739
|39,665,534
|36,534,445
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3017/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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