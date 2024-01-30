挑戰市場最低利率！永豐金證券推出股票借貸2.5%
鉅亨研報 2024-01-30 15:39
喜迎金龍年，永豐金證券推低利 2.5% 股票借貸，股票輕鬆變現。
倒數迎接「金龍年」，金融市場也相對同步迎來開春資金需求大潮，其中永豐金證券推出股票借貸 2.5%，標的涵蓋受益人數排行榜上之股票型 ETF、債券 ETF 與大型權值股，挑戰市場最低利率，協助投資人緩解農曆春節前的資金需求潮；經往年聯徵中心資料顯示，年中與年末資金需求都較整年突出，潛在主因為民眾借貸作為繳交學費或房貸、年節紅包、出國旅遊、居家裝潢之使用等等。
「股票借貸」，意即利用股票庫存作為擔保品向證券公司借款，所借貸款項不限定只能買賣股票，也能自由地運用這筆資金在任何用途，讓股民不需要在急用錢時變賣股票，紓解荷包的壓力；相較銀行信貸，股票借貸的審核流程更快速，且除了手上持股不需賣出，也可持續領息。據了解，透過永豐金證券申辦股票借貸，線上 24 小時不限時間均能申請，優惠標的超過 400 檔，最低利率只要 2.5%，最低申辦金額只要 1 萬元起，最高可申請 500 萬元，不論是小資族或是有大額資金需求的投資人，在新春年關都可輕鬆週轉年節資金需求。
永豐金證券為便利投資人股票借貸能夠更彈性的應用，可借貸標的自 100 檔新增至超過 400 檔，其中針對 93 檔 ETF 及 87 檔個股提供 2.5% 超低利率，囊括受益人數前五大熱門 ETF，主要包含：0050 元大台灣 50、0056 元大高股息、00878 國泰永續高股息、00919 群益台灣精選高息、00929 復華台灣科技優息、00930 永豐 ESG 低碳高息；永豐金證券也看準升息循環下的債券 ETF 高人氣，借貸標的涵蓋兩檔受益人數超過 7 萬人之債券 ETF：00931B 統一美債 20 年、00933B 國泰 10Y + 金融債等。
在個股方面，87 檔個股則涵蓋傳產、半導體、電信、塑化與金融產業等權值股：(1101-TW) 台泥、(1303-TW) 南亞、(2330-TW) 台積電、(2409-TW) 友達、(2002-TW) 中鋼、(2324-TW) 仁寶、(2317-TW) 鴻海、(2382-TW) 廣達、(2412-TW) 中華電、(2603-TW) 長榮、(3008-TW) 大立光、(2883-TW) 開發金、(2888-TW) 新光金等。
展望新的一年，投資人可善用金融工具協助現金流管理，以更有餘裕的資金分配來迎接金龍年，也提醒投資股民進行股票借貸前，仍需要自行評估可承受的風險。
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