中華電攜子公司智趣王、彩晶推電子書 目標首批銷售1萬台
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-29 15:32
中華電 (2412-TW) 今 (29) 日宣佈，攜手子公司智趣王數位科技與面板廠彩晶 (6116-TW) 合作推出台灣品牌 HannsNote2 10 吋全彩電子書閱讀器，首批銷售目標 1 萬台。中華電集團首度切入電子書硬體市場，也期盼電子書閱讀器帶動電子書銷售成長。
中華電子公司智趣王長期深耕台灣兒童數位閱讀與數位學習領域，推出台灣第一全互動兒童數位內容平台「FunPark 童書夢工廠」，提供 0-15 歲兒童每月超過 5000 本多元豐富的互動電子書與影音內容。
智趣王此次此次與彩晶共同推出 HannsNote2 10 吋全彩電子書閱讀器，使用彩晶 2024 全新電子紙顯示新技術自然光友善環境顯示面板 (Eco-Friendly Paper Display)，不使用背光模組，採用環境自然光反射讓螢幕顯示，為新一代節能環保、輕薄省電、零藍光護眼的友善環境顯示技術，讓使用者享受長時間舒適閱讀體驗。
智趣王表示，電子書閱讀器首批銷售目標 1 萬台，盼發揮軟體、硬體結合優勢，電子書閱讀器也有助於帶動電子書銷售成長，並大幅增加使用者的活躍度，初期聚焦台灣，長期放眼海外市場。
據衛福部國教署 2017 年資料顯示，國小一年級近視率已逼近二成，國中一年級近視率則高達八成，國人平均每兩人就有一人近視，近視人口數居全球之冠。
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