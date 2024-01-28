鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-28 11:49

中華電 (2412-TW) 將於周二 (30 日) 召開法說會，也是電信產業重回三雄局面後首場電信法說，尤其中華電日前高調喊話未來產業版圖是「一大二中」，預期法說會上不只 5G 用戶數最新發展，後續市場競爭態勢勢必也將成焦點。

電信產業去年底正式迎來電信新三雄時代，從用戶數來看，中華電行動通信用戶突破 1300 萬戶，台灣大合併台灣之星後，用戶數一舉突破千萬至 1028 萬戶，遠傳併入亞太電也衝上 920 萬戶。

三家電信用戶數規模相近，未來競爭更加白熱化，促使中華電日前宣示定調「一大二中」，強調台灣電信業者由五家變三家很明顯過去不是五分天下，未來也不會是三分天下，中華電信仍將是首選品牌、龍頭業者。

中華電更進一步強調中華電市值已達 9300 億元，遠比其他兩家大，並占整體電信產業市值的 6 成，再者，中華電信的電信營收占比達 45%。

中華電作為國內電信龍頭，宣示主權意味濃，即將召開電信新局面的首場法說，市場預期，如何面對電信產業競爭變化，以及 5G 多元資費加上智慧型手機換機潮到來，今年 ARPU(每用戶平均收入) 成長率等議題都將成關注焦點。

針對各家 ARPU 趨勢，美系外資曾指出，截至 2023 年 10 月電信三雄行動服務營收年成長率 4-7%、ARPU 成長率 3-5%，成長趨勢將延續至 2024 年，預期電信三雄 2024、2025 年的 ARPU 成長率將再提升 1 個百分點。